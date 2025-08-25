A quasi due mesi di distanza dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, Rosario è stato avvistato in compagnia di una ragazza che molti avevano scambiato per la sua nuova fiamma. In una breve intervista che ha rilasciato e che è stata pubblicata da Lollo Magazine, il giovane ha chiarito con tra lui e Siria ci sarebbe stato solamente un bacio a cui lui non ha dato un'importanza sentimentale.

Le prime parole di Rosario

Da diverse ore sul web si parlava di un possibile nuovo flirt per Rosario, il primo da quando ha chiuso la storia d'amore con Lucia.

Il ragazzo è stato avvistato in compagnia di Siria, ex tentatrice e vecchia fiamma del calciatore Nicolò Zaniolo, e in molti avevano pensato che avesse voltato pagina proprio grazie a questa conoscenza.

Oggi, 25 agosto, il protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island si è esposto per fare chiarezza su queste chiacchiere e su quello che sarebbe successo tra lui e la persona con la quale è stato beccato di recente.

"Ci siamo sentiti per la prima volta l'11 agosto e ci siamo visti il giorno dopo a San Benedetto. Avevano hotel diversi", ha esordito Rosario nella sua versione.

Chi pensava che tra i due ci fosse una frequentazione in corso, si dovrà ricredere perché l'ex di Lucia ha specificato: "C'è stato solo un bacio non importante, nulla di fisico.

Nessuna relazione".

La versione di Siria

Prima di Rosario, anche Siria ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla segnalazione che li riguardava, e le sue parole sono state un po' meno nette rispetto a quelle del protagonista di Temptation Island 2025.

"Lui è una persona eccezionale e per ora voglio preservare il nostro rapporto. Posso solo dire che sono fortunata", ha affermato l'ex tentatrice in una recente intervista.

Queste parole sembravano avvalorare la tesi secondo la quale tra i due ci fosse un flirt in corso, ma in queste ore Rosario è intervenuto in prima persona per smentire tutto.

In arrivo un faccia a faccia con Lucia

Nei prossimi giorni si registreranno le prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne, e le coppie di Temptation Island dovrebbero essere al centro dell'attenzione.

Stando a quello che si vocifera sul web da settimane, i protagonisti del reality estivo si ritroveranno faccia a faccia all'interno degli studi Elios e racconteranno cos'è successo tra loro da quando si sono concluse le riprese in Calabria.

Rosario e Lucia, per esempio, si sono lasciati durante lo speciale registrato "un mese dopo" e successivamente sono stati avvistati sia insieme che in compagnia di altre persone.

Visto che in queste ore il ragazzo ha confermato di aver baciato Siria, si può dedurre che con la storia con l'ex fidanzata non sia mai ricominciata.