Temptation Island è giunto al termine da diverse settimane, ma alcuni protagonisti continuano a restare al centro dei pettegolezzi. Nella giornata di domenica 24 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione riguardante una delle coppie che si era lasciata durante il falò di confronto. Secondo quanto riportato, Maria Concetta e Angelo sarebbero stati avvistati insieme nello stesso locale a Marina di Ragusa.

La segnalazione

L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, tramite il suo account Instagram, ha riportato una segnalazione ricevuta da un utente riguardante un’ex coppia di Temptation Island: “Ho incontrato ieri Maria Concetta e Angelo al locale 20 Passi a Marina di Ragusa.

Erano distaccati ma con amici in comune, non hanno mai ballato insieme. Verso l’una lui è andato via!”.

Al momento, da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna spiegazione in merito a quanto raccontato dal giornalista. Questo ha lasciato spazio alle interpretazioni: da un lato potrebbe trattarsi di un semplice incontro casuale dovuto alla presenza di amici comuni, dall’altro la frequentazione potrebbe celare un riavvicinamento più profondo.

Il percorso della coppia a Temptation Island

Maria Concetta aveva deciso di scrivere a Temptation Island perché non si fidava più del suo fidanzato Angelo. A detta della ragazza, lui l’avrebbe tradita, ma lei non era mai riuscita ad averne una prova concreta.

Durante la partecipazione al programma, Angelo aveva mostrato un certo feeling con una delle tentatrici presenti nel villaggio. Nel corso di una chiacchierata, convinto di non essere ripreso dalle telecamere, Angelo spiegò alla single di essersi trattenuto davanti ai riflettori per evitare problemi con la sua attuale partner. In un secondo momento, però, lasciò intendere alla tentatrice di volerla rivedere e sentire una volta conclusa l’esperienza televisiva.

Un simile atteggiamento spinse Maria Concetta a chiedere il falò di confronto anticipato, durante il quale decise di chiudere la relazione. Tuttavia, nella puntata speciale “Un mese dopo”, la ragazza raccontò di avere provato a dare una seconda chance ad Angelo.

Quel tentativo, però, si rivelò vano: poco dopo scoprì un nuovo tradimento da parte del fidanzato.

Cos'è successo alle altre coppie

Durante l’edizione 2025 di Temptation Island diverse coppie sono scoppiate.

Oltre ad Angelo e Maria Concetta, anche Rosario e Lucia hanno deciso di prendere strade differenti. Sonia B., al falò di confronto finale, aveva lasciato Simone, ma successivamente ha scelto di riprovarci, anche perché ha scoperto di essere incinta. Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono tornati insieme, nonostante i numerosi faccia a faccia che li hanno visti protagonisti durante il programma.

Nessun ritorno di fiamma, invece, tra Marco e Denise, così come tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Infine, buone notizie per Valentina e Antonio, che stanno portando avanti i preparativi per le nozze, confermando la solidità del loro rapporto.