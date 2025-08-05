In queste ore sul web si sta parlando molto del motivo per il quale i fidanzati e i single di Temptation Island non sono ancora tornati attivi su Instagram a quasi una settimana di distanza dalla messa in onda dell'ultima puntata. A Lorenzo Pugnaloni era stato segnalato che Antonio avrebbe violato le regole del programma usando i social, ma Valentina è intervenuta per smentire tutto e per chiarire che un'altra persona si stava spacciando per il suo fidanzato.

La segnalazione su un profilo da 39mila follower

Il silenzio del cast di Temptation Island sui social sta facendo molto rumore.

Anche se il programma è finito da quasi una settimana, né i fidanzati né i tentatori sono tornati attivi su Instagram e il motivo sarebbe da ricercare in una precisa richiesta della redazione di non rilasciare dichiarazioni fino a nuovo ordine (probabilmente fino l'inizio delle registrazioni di Uomini e donne).

Oggi, 5 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha segnalato che Antonio avrebbe violato il regolamento usando un profilo che è seguito da circa 39mila persone, tra cui Gemma Galgani.

"Antonio Panico Temptation", è questo il nome dell'account che l'agente di commercio avrebbe aperto subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata andando contro le regole del programma.

L'immediata smentita di Valentina

A prendere le parti di Antonio, ci ha pensato la donna con la quale ha partecipato a Temptation Island e che presto diventerà sua moglie.

"Non è assolutamente vero, non è lui su Instagram e abbiamo anche denunciato", ha scritto Valentina a Lorenzo Pugnaloni.

La smentita della ragazza è stata immediatamente riportata dal blogger, che poi ha commentato: "Quello dei profili sta diventando un giallo, qualcuno si spacciava per Antonio sui social".

La proposta di matrimonio e la gag sul gazebo

Antonio e Valentina formano una delle poche coppie che si sono unite ancora di più dopo la partecipazione a Temptation Island.

Dopo un viaggio nei sentimenti turbolento e divertente, i due hanno regalato al pubblico uno dei momenti più emozionanti dell'edizione 2025: il ragazzo ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata dopo averle fatto credere che si era innamorato di una tentatrice.

In otto puntate Antonio ha dato il meglio di sé: è fuggito in spiaggia nel tentativo di raggiungere la compagna, ha perso le staffe quando ha sentito il single Andrea proporre a Valentina una gita allo stadio di Napoli, si è innervosito quando la fidanzata l'ha criticato per aver scelto di comprare un gazebo troppo costoso.

Nell'intervista che la coppia ha rilasciato a Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle riprese, l'agente di commercio ha raccontato che il gazebo è stato distrutto dal maltempo e questo ha divertito tutto il pubblico.