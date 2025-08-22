La frequentazione tra Valerio e Ary starebbe proseguendo o, almeno, questo è quanto emerge da una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto riportato da una fan di Temptation Island, al momento i due si troverebbero in Sardegna e sarebbero stati visti insieme. Inoltre, si mormora che si incontrino soltanto di notte per evitare sguardi indiscreti e la diffusione di spoiler prima della registrazione di Uomini e donne, alla quale dovrebbero prendere parte la prossima settimana.

Novità sulla conoscenza fuori dal villaggio

Cresce sempre di più la curiosità su quello che è successo tra le coppie di Temptation Island nell'ultimo periodo, in particolare da quando hanno registrato la puntata "un mese dopo".

Sui social si è diffusa una nuova segnalazione su Valerio e sul rapporto che ha instaurato con la single Ary nel villaggio.

A distanza di qualche giorno dalle voci secondo le quali il giovane avrebbe avuto un flirt con una persona in Puglia (Lorenzo Pugnaloni sostiene di aver letto le chat che proverebbero il tutto), c'è chi dice di averlo avvistato con la tentatrice in Sardegna.

"Ho visto i ragazzi di Temptation, erano Angelo, Rosario, Marco e Valerio. So che Ary ha casa lì e che lei e Valerio si vedono la notte, così nessuno può vederli", questa è parte di una conversazione che un’utente di Instagram avrebbe avuto con un’amica.

Il parere dell'esperto

Lorenzo Pugnaloni si è detto un po' sorpreso dall'ultima segnalazione su Valerio e Ary, soprattutto a fronte di quello che si è vociferato nei giorni scorsi.

"Erano nello stesso posto, quindi Ary gli ha perdonato il tradimento avvenuto in Puglia? Bah", ha commentato l'esperto di gossip.

Dopo aver pubblicato la conversazione tra una sua follower e un'amica sui presunti incontri notturni tra il protagonista di Temptation Island e la single, il blogger ha aggiunto: "Manca poco alle prime registrazioni di Uomini e donne, anche se grazie a me sapete già tutto".

In arrivo novità dagli studi di Uomini e donne

Secondo quanto si vocifera in rete da giorni, le coppie di Temptation Island dovrebbero essere ospiti delle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne.

L'inizio delle riprese è previsto per mercoledì 27 agosto, quindi tra meno di una settimana dovrebbero trapelare le anticipazioni dei confronti tra i fidanzati e i single del programma che quest'estate ha tenuto incollati davanti alla televisione una media di oltre 3,5 milioni di spettatori a puntata.