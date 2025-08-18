L'edizione 2025 di Temptation Island ha ottenuto un successo tale che la rete starebbe pensando di dedicarle una puntata speciale a settembre. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni, il reality potrebbe tornare con un appuntamento serale interamente dedicato alle coppie: i confronti tra i fidanzati, gli ex e i single più discussi, inoltre, si vocifera che dovrebbero avere luogo nello studio di Uomini e donne tra pochi giorni.

Novità sui confronti dopo il reality

Tra circa una settimana inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne (si dice dal 25 agosto), ma gli studi Elios potrebbero accogliere anche i protagonisti di Temptation Island 2025.

Stando a quello che si vocifera in rete di recente, infatti, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe tornare in onda alla fine dell'estate con un appuntamento inedito.

"Temptation torna a settembre, ma non sarà una nuova edizione. Potrebbe trattarsi di uno speciale in prime time nello studio di U&D (con o senza pubblico), in cui si parlerà e ci saranno i confronti delle coppie che hanno fatto chiacchierare di più", ha svelato Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Secondo quest'indiscrezione ancora tutta da confermare, dunque, Maria De Filippi sarebbe pronta a ospitare Valerio, Sarah, Antonio, Valentina, Rosario, Lucia e tutti gli altri ragazzi che hanno contribuito al successo della stagione di Temptation che è stata trasmessa in tv a luglio.

Il silenzio dei protagonisti sui social

Le voci che stanno circolando su uno speciale di Temptation Island registrato negli studi di Uomini e donne, spiegherebbero il mancato ritorno dei protagonisti sui social dopo la messa in onda dell'ultima puntata.

Anche se il reality è finito tre settimane fa circa, né i fidanzati né i single hanno ripreso possesso dei loro account per iniziare a comunicare con i fan.

Stando a quello che si dice sul web da qualche giorno, questo silenzio da parte di tutto il cast dovrebbe andare avanti almeno fino alla fine di agosto, ovvero quando è previsto l'inizio delle riprese del dating-show di Maria De Filippi.

I rumor sui possibili tronisti da Temptation Island

Da settimane, inoltre, si dice che uno o più protagonisti di Temptation Island sarebbero in lizza per il trono di Uomini e donne.

Rumor ancora tutti da verificare, ad esempio, sostengono che Maria De Filippi sarebbe pronta a dare una chance a Sarah, che è tornata single dopo cinque anni e ha visto il suo ex Valerio infatuarsi della tentatrice Ary.

Anche Rosario potrebbe entrare a far parte del cast fisso della nuova edizione del dating-show, ma non sarebbe da escludere neppure il single Flavio, apprezzatissimo dal pubblico e dalle fidanzate nel villaggio.