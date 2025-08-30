Tra le coppie più discusse di Temptation Island 2025 ci sono anche Marco e Denise. Nella serata di venerdì 29 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una nuova segnalazione riguardante i due ex fidanzati: “Ho visto Marco mentre ci provava con l’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei”. Al momento la notizia va considerata come un semplice pettegolezzo, non essendoci alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

Nuova segnalazione su Marco

Marco aveva deciso di chiudere la relazione con Denise, nonostante al falò di confronto finale avesse scelto di uscire con lei.

A distanza di settimane, sono arrivate diverse segnalazioni a Lorenzo Pugnaloni su loro due. Nella serata di ieri, un utente gli ha segnalato di aver visto l’ex volto di Temptation Island in un locale di Fregene: “Ho visto Marco che ci provava con l’ex tronista Chiara Pompei”.

Pugnaloni, dal canto suo, ha precisato che, qualora il rumor venisse confermato, non ci sarebbe nulla di male: sia Marco che Chiara sono entrambi single. Non è escluso che tra i due stia nascendo una conoscenza oppure che si sia trattato semplicemente di un incontro senza un fine preciso.

Le dichiarazioni di Denise

Nei giorni scorsi Pugnaloni aveva ricevuto una segnalazione su un possibile ritorno di fiamma tra Denise e Marco.

Anziché alimentare i rumor, Denise ha deciso di smentire categoricamente: “Non sono tornata con il mio ex. Tra noi c’è un rapporto esclusivamente legato alla gestione della cagnolina che abbiamo in comune”. Denise ha spiegato di aver visto il suo ex fuori dalla struttura alberghiera che gestisce, ma di essersi allontanata in fretta proprio per evitare qualsiasi contatto. Infine, ha precisato a Pugnaloni di non vedere Marco da prima delle vacanze estive.

Temptation Island pronto a tornare in tv con una puntata speciale

Intanto, sui canali ufficiali di Temptation Island è stato annunciato il ritorno del programma in tv.

Secondo le indiscrezioni, tutti i protagonisti che hanno preso parte al docu-reality si ritroveranno faccia a faccia per raccontare cosa è accaduto dopo la puntata "Un mese dopo".

Al dibattito prenderanno parte anche i tentatori e le tentatrici, così da offrire la loro versione dei fatti. Non è escluso che, terminato il programma, alcuni protagonisti abbiano continuato a sentirsi tramite messaggi o a frequentarsi con i single. In certi casi, si sono anche create delle relazioni anche con persone con cui, durante l’esperienza nel villaggio, non era emerso un particolare feeling.