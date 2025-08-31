"Sonia Barrile è stata vista da sola a Palermo", questa la nuova segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, tramite un utente nella serata di sabato 30 agosto, riguardo alla protagonista di Temptation Island. La coppia formata da Sonia e Simone era scoppiata durante il falò di confronto finale, ma nella puntata "Un mese dopo" la situazione era cambiata, poiché lei aveva scoperto di essere incinta.

La segnalazione ricevuta da Marzano

La coppia formata da Sonia Barrile e Simone Margagliotti è senza dubbio una delle più discusse di Temptation Island.

Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta da un utente: "Ciao, ho visto Sonia da sola a Palermo nei pressi del Teatro Massimo". Ma non è tutto, perché Marzano ha rivelato di aver ricevuto diverse indiscrezioni che parlano di rottura della coppia: la gravidanza della ragazza non sarebbe bastata a passare sopra ai numerosi tradimenti da parte di Simone. Di recente, invece, Lorenzo Pugnaloni ha riportato che la coppia vivrebbe nella stessa palazzina, ma su due piani diversi. Un'ulteriore prova che confermerebbe l'addio tra Sonia e Simone.

Il percorso della coppia durante il 'viaggio nei sentimenti'

A scrivere a Temptation Island era stata Sonia Barrile, spiegando di non sentirsi più apprezzata dal proprio partner.

Una volta entrati nei rispettivi villaggi, era stato proprio Simone a raccontare ai suoi compagni d'avventura di aver tradito la ragazza mentre era in palestra. A complicare la situazione c'era stata anche la complicità tra il ragazzo e una delle tentatrici, tanto che tra i due c'era stato anche un bacio lontano dalle telecamere. Stanca dell'atteggiamento del partner, Sonia aveva richiesto il falò di confronto immediato e aveva deciso di troncare la relazione. Nella puntata "Un mese dopo", però, la protagonista aveva deciso di dare una nuova chance al fidanzato per via della gravidanza.

In onda uno speciale di Temptation Island

Sui canali social di Temptation Island è stata annunciata la messa in onda di una puntata speciale.

Nel promo si vede Valerio Ciaffaroni che rivela di essere innamorato, ma non è dato sapere se sia tornato con la sua ex Sarah Esposito oppure se sia proseguita la relazione con la single Arianna Mercuri. Valentina e Antonio, invece, sono alle prese con i preparativi per il matrimonio, mentre Lucia Ilardo non ha nascosto di sentirsi destabilizzata e confusa dopo essere stata lasciata da Rosario Guglielmi.

Al momento, non è stata svelata la messa in onda dello speciale, ma potrebbe essere confermata la data del giovedì, visto che si è rivelata una data vincente dal punto di vista degli ascolti.