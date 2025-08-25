Da alcune settimane a questa parte si mormorava di una presunta rottura tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri (Ary).

Nella serata di domenica 24 agosto, questi rumor sono stati però involontariamente smentiti dalle telecamere di Dazn: la coppia nata a Temptation Island è stata infatti immortalata allo stadio di Como in occasione della gara di Serie A dei padroni di casa contro la Lazio.

Valerio e Arianna più uniti che mai

Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri si sono conosciuti grazie a Temptation Island: lui ha preso parte al programma in coppia con Sarah Esposito, ma al falò di confronto finale ha deciso di uscire da single per intraprendere una frequentazione con la sua tentatrice, Ary.

Terminato il reality di Canale 5, diversi utenti si sono domandati se la relazione proseguisse o fosse giunta al capolinea. Nella serata di ieri, a spoilerare come stanno andando le cose tra i due ci hanno pensato le telecamere dell'emittente televisiva Dazn.

I due ex volti di Temptation Island infatti, sono stati avvistati allo stadio di Como per seguire la partita della Lazio in trasferta. Al termine, la coppia si è concessa alcuni scatti con i fan che li hanno riconosciuti smentendo di fatto i pettegolezzi di gossip che circolano da tempo su di loro.

La segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni

Sebbene Arianna e Valerio abbiano in questo modo smentito le voci di rottura dopo Temptation Island, il blogger Lorenzo Pugnaloni continua a ricevere segnalazioni su un possibile tradimento da parte di Ciaffaroni.

Un utente ha in particolare contattato Pugnaloni spiegando di aver visto in discoteca Valerio in compagnia di una ragazza che non era Arianna. Dopo aver trascorso diverso tempo insieme, i due si sarebbero anche baciati.

Il percorso di Ciaffaroni a Temptation Island

Valerio Ciaffaroni ha partecipato a Temptation Island con Sarah Esposito.

Durante il percorso all'interno del villaggio, il ragazzo è rimasto deluso da una confidenza fatta dall'ormai ex fidanzata: Sarah ha infatti rivelato di aver avuto degli incontri segreti con alcuni ragazzi conosciuti in chat.

Da quel momento in poi Valerio si è avvicinato sempre di più alla single Arianna, al punto che tra i due è scoccato un bacio sotto i riflettori.

Al momento del fallò di confronto Sarah era apparsa destabilizzata in quanto ancora innamorata di Ciaffaroni, ma quest'ultimo ha deciso di interrompere la loro relazione e di iniziarne una nuova con Arianna.