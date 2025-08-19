Le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento in programma venerdì 29 agosto in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che Tolga correrà in ospedale da Oylum per starle vicino, adesso che il suo amato Kahraman si trova sospeso tra la vita e la morte.

Intanto Tarik sfrutterà la diretta televisiva alla quale parteciperà per chiedere scusa a Guzide e Sezai: le sue parole, però, finiranno per disgustare profondamente la donna.

Tolga corre in ospedale da Oylum: anticipazioni Tradimento di venerdì 29 agosto

Ipek scoprirà che Guzide e Sezai si sono sposati in gran segreto e non la prenderà affatto bene.

La donna si piomberà in casa Ozguder per affrontare la coppia, ma Sezai la disconosce come figlia e la costringerà ad andare via, ferita e indignata per il comportamento di suo padre.

Intanto in ospedale ci sarà grande apprensione per le sorti di Kahraman, ancora sospeso tra la vita e la morte.

Oylum si mostrerà disperata all'idea di poterlo perdere per sempre e, intanto, la notizia arriverà anche a Tolga che deciderà di precipitarsi in ospedale per correre dalla donna e starle vicino in questo momento così delicato e difficile della sua vita.

Tolga esprimerà tutto il suo dispiacere per ciò che è successo, augurandosi che Kahraman possa tornare a riprendere in mano le redini della sua vita.

Guzide disgustata da Tarik

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni di Tradimento del 29 agosto rivelano che, proprio durante la visita di Tolga in ospedale, Kahraman riaprirà gli occhi.

L'uomo sarà finalmente fuori pericolo di vita e questo risveglio permetterà a Oylum di poter tirare un sospiro di sollievo dopo aver vissuto dei momenti di grande angoscia e paura.

Intanto Tarik deciderà di sfruttare la diretta tv alla quale parteciperà per chiedere perdono a Guzide e Sezai.

Le parole dell'uomo, però, non faranno altro che disgustare profondamente la sua ex moglie Guzide intenzionata a chiudere i rapporti con il suo ex. Serra, invece, si ritroverà nuovamente a chiedere dei soldi alla sorella.

La soap opera Tradimento non tornerà in onda nel daytime pomeridiano Mediaset

Dopo la pausa estiva, l'appuntamento con Tradimento tornerà in onda in prima visione assoluta su Canale 5 per gli episodi conclusivi che porteranno al gran finale della seconda e ultima stagione.

Per tale motivo Mediaset ha scelto di puntare sulla soap opera turca solo nella fascia serale: le nuove puntate non saranno più trasmesse nel daytime pomeridiano dove, da settembre in poi, ci sarà spazio per gli episodi di 30 minuti circa della serie turca Forbidden Fruit, in prima visione assoluta, dalle 14:10 alle 14:45.