Le anticipazioni di Tradimento preannunciano momenti drammatici per il figlio di Oltan in seguito alla sparatoria. Nella puntata in onda venerdì 5 settembre alle 21:20 su Canale 5, Selin verrà arrestata con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Tolga, le cui condizioni saranno gravi. Oylum compirà un gesto significativo per il suo ex fidanzato, donandogli un rene. Ci sarà spazio anche per le vicende di Ozan, deciso a conoscere suo fratello, ma Dundar non condividerà la sua intenzione.

Selin finisce in carcere dopo aver sparato a Tolga

Selin verrà arrestata con l'accusa di aver tentato di uccidere Tolga , ma si rifiuterà di parlare dell'accaduto e non vorrà nemmeno un avvocato.

Intanto, il figlio di Oltan sarà ricoverato in gravi condizioni, colpito da tre proiettili che hanno lesionato un polmone, un rene e l'intestino. Oylum si recherà in ospedale per visitare il suo ex fidanzato, ma terrà nascosta la cosa a Kahraman e Mualla. Parallelamente, Oltan impedirà ai suoi collaboratori di parlare del grave incidente che ha coinvolto suo figlio. L'imprenditore, nel frattempo, ordinerà a Hamza di prelevare Serra, che capirà subito di essere in pericolo. La sorella di Selin riuscirà a fuggire dopo aver preso dei soldi dalla cassaforte e si trasferirà a casa di Alper.

Oylum risulta compatibile con Tolga e accetta di donargli un rene

Nel frattempo, Guzide farà visita a Kadriye per scoprire la verità sulla sua relazione con Sezai.

Oylum si recherà in ospedale per informarsi sulle condizioni di Tolga e verrà messa al corrente dal medico della gravità della situazione. Mualla, intanto, sospetterà che Oylum fosse presente al momento della sparatoria e che sia ancora innamorata del suo ex fidanzato. Ci sarà un colpo di scena quando la vita di Tolga sarà in pericolo e se sarà necessario un trapianto urgente di rene. L'unica persona compatibile sarà Oylum, che accetterà di sottoporsi all'intervento. Le vicende di Ozan continueranno: entusiasta all'idea di avere un fratello, si recherà a Esmel per incontrarlo, ma Dundar non condividerà lo stesso entusiasmo. Guzide, invece, deciderà di lasciare Sezai dopo aver scoperto la presunta relazione tra lui e Kadriye.

La donna prenderà anche una decisione drastica: vorrà chiedere il divorzio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sezai e Kadriye si sono baciati

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Sezai ha incontrato Kadriye, comunicandole la volontà di interrompere ogni rapporto. Nonostante la resistenza iniziale, la donna ha infine accettato la decisione dell'avvocato, chiedendogli però un ultimo bacio. I due si sono così avvicinati, ma il momento è stato immortalato da un investigatore assoldato da Tarik. Nel frattempo, Kahraman si è risvegliato ed è tornato a casa, mentre Tarik ha chiesto perdono a Guzide in televisione, ma le sue parole non sono state apprezzate dall'ex moglie.