Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi drammi per i protagonisti della soap turca, con eventi dalle conseguenze tragiche.

Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 settembre alle 21:20 su Canale 5, Selin verrà arrestata dopo aver sparato tre colpi di pistola a Tolga, che sarà ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Nel frattempo, Guzide scoprirà il presunto tradimento di Sezai e annuncerà alla sua famiglia l’intenzione di chiedere il divorzio. Mualla, invece, inizierà a sospettare che Oylum provi ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato.

Selin viene arrestata, Tolga versa in gravi condizioni

Selin finirà in carcere dopo aver sparato a suo marito Tolga, colpendolo con diversi colpi di arma da fuoco.

Una volta dietro le sbarre, si rifiuterà di testimoniare e non fornirà alcuna informazione sul gesto compiuto, né chiederà l’assistenza di un avvocato. Tolga, intanto, sarà ricoverato in ospedale in condizioni critiche, con tre proiettili nel corpo.

Serra verrà a conoscenza dell’accaduto e deciderà di lasciare la propria abitazione per trasferirsi da un amico. Nel frattempo, Oltan continuerà a muoversi nell’ombra, scegliendo di mantenere il riserbo sui dettagli dell’incidente e impedendo ai suoi dipendenti di parlarne.

Guzide vuole divorziare da Sezai

Nel frattempo, Oylum si recherà in ospedale per far visita a Tolga, scegliendo di non rivelare nulla né al marito né alla famiglia Dicleli. Mualla, intanto, sarà convinta che Oylum provi ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato e sospetterà che fosse proprio lei con Tolga al momento della sparatoria.

Guzide, invece, crederà di essere stata tradita da Sezai e, sconvolta dalla scoperta, prenderà una decisione drastica: vorrà divorziare. Comunicherà quindi ai suoi familiari l’intenzione di porre fine al matrimonio.

Nel frattempo, le condizioni di Tolga resteranno critiche e i medici stabiliranno che sarà necessario un trapianto di rene. Le analisi riveleranno che l’unica donatrice compatibile è Oylum, che deciderà di sottoporsi al delicato intervento per salvare la vita al suo ex fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Guzide e Sezai si sono sposati

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Guzide e Sezai sono convolati a nozze, ma Ipek non è ancora venuta a conoscenza del matrimonio tra suo padre e la donna che ama.

Nel frattempo, Kahraman è stato travolto dalla terra scaricata da un camion nel cantiere ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Oltan, invece, ha deciso di lasciare Ipek dopo aver scoperto che la ragazza aveva inscenato la propria morte solo per fare un dispetto a suo padre.