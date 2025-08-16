La soap opera Tradimento ripartirà ufficialmente da venerdì 29 agosto, quando in prima serata su Canale 5 verranno mandate in onda le puntate conclusive della seconda e ultima stagione.

Le anticipazioni rivelano che Guzide scoprirà la verità sul figlio biologico: fu Tarik a dare via il loro bambino perchè presentava delle gravi malformazioni.

Guzide scopre l'inganno di Tarik: cosa succede nella soap Tradimento dal 29 agosto

Dopo un lungo periodo di stop, Mediaset è pronta a far ripartire l'appuntamento con Tradimento in prima visione assoluta: i colpi di scena si preannunciano mozzafiato specialmente per la protagonista femminile.

Guzide, infatti, avrà la possibilità di rimettere insieme i cocci della sua vita e scoprirà di essere stata sempre ingannata dal suo ex marito Tarik.

Grazie alle sue ricerche, Guzide scoprirà di aver messo al mondo un bambino con delle gravi malformazioni fisiche.

L'unico a conoscenza di questa amara verità era Tarik, che decise di non dire nulla alla moglie e di agire da solo per evitare che dovessero prendersi cura di un bambino che avrebbe cambiato la loro vita troppo radicalmente.

Guzide va alla ricerca del suo vero figlio

Le anticipazioni sulle nuove puntate autunnali di Tradimento rivelano che, a quel punto, Tarik fece credere alla moglie che Oylum fosse la loro bambina: il vero figlio biologico venne in realtà dato in adozione ad un'altra famiglia.

Un perfido inganno, che Tarik ha portato avanti per diversi anni ai danni della sua ex moglie che, tuttavia, nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5, si metterà alla ricerca della famiglia che ha adottato il suo vero figlio.

L'ex giudice, però, si ritroverà a fare i conti con l'ennesimo duro colpo: il bambino che ha messo al mondo è ormai morto.

La soap Tradimento non sarà più in onda nel daytime pomeridiano dal 29 agosto

In attesa di questi nuovi episodi che saranno trasmessi a partire dal 29 agosto e per le successive settimane di settembre e ottobre, la soap Tradimento non sarà più in onda nel daytime feriale e festivo di Canale 5.

Mediaset ha deciso di puntare sulla serie turca solo in prime time, visto il numero esiguo di puntate che mancano per il gran finale di sempre.

Al pomeriggio, invece, è confermata la messa in onda di Forbidden Fruit nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45, il tutto per assicurare un buon traino alla nuova edizione di Uomini e donne di Maria De Filippi.