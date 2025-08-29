Oylum andrà contro tutta la famiglia pur di salvare la vita al padre di suo figlio nella puntata di Tradimento in onda venerdì 5 settembre. "Donerò il mio rene a Tolga", dichiarerà scontrandosi con Kahraman.

Le anticipazioni rivelano che Tolga avrà bisogno di un trapianto di rene e Oltan non riuscirà a trovare un organo compatibile in tempi brevi. Intanto, Oylum parlerà con la sua famiglia della sua decisione e anche a costo di mettere in discussione il matrimonio con Kahraman, non tornerà sui suoi passi. L’unica a sostenerla sarà Guzide che, sebbene non approvi la scelta della ragazza, non la lascerà sola e cercherà di comprenderla.

L'abbraccio di Oylum e Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga lotterà tra la vita e la morte. Selin lo colpirà con tre proiettili dopo aver saputo da Serra che suo marito l'ha messa incinta. La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno per Oltan, che in quel momento si trovava con Oylum. L'uomo si precipiterà in ospedale da suo figlio e sarà disperato all'idea di perderlo, mentre Selin verrà arrestata e non darà alcuna testimonianza alla polizia. La donna rifiuterà anche l'aiuto di un avvocato e sembrerà accettare il suo destino con rassegnazione. Appena potrà, Oylum raggiungerà Oltan in ospedale e i due si stringeranno in un abbraccio carico di sofferenza. Le condizioni di Tolga saranno gravi, perché uno dei proiettili ha colpito il polmone, un altro il rene e un terzo ha lacerato l’intestino.

Oltan non potrà trattenere le lacrime e spiegherà a Oylum che i medici gli hanno già detto di prepararsi al peggio, perché l'intervento a cui si sta sottoponendo Tolga è molto delicato e non è detto che possa bastare a salvargli la vita. "Senza di lui io non posso vivere", dirà Oltan scoppiando a piangere tra le braccia di Oylum che proverà a incoraggiarlo, dicendogli che ce la farà. Nel frattempo, Serra verrà a sapere cosa è accaduto e andrà a stare da un suo amico per sfuggire a Oltan.

Tolga in condizioni disperate, Oylum pronta a tutto per lui

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 5 settembre, il medico andrà a parlare con Oltan dopo l'operazione a Tolga, spiegandogli che la situazione è ancora molto critica: "Abbiamo dovuto asportare il rene e purtroppo l'altro è danneggiato.

Le prossime 12 ore saranno fondamentali: se l'altro rene non riprende a funzionare Tolga non ce la farà". Oltan dirà a Oylum che se gli dovesse succedere qualcosa, la sua vita non avrebbe più senso: "Per chi vivrei?", chiederà prima di andare via. Oylum gli risponderà: "Per tuo nipote", ma Oltan sarà troppo lontano per sentire le sue parole. Oylum tornerà a casa, ma non riuscirà a pensare ad altro che a Tolga e questo causerà l'ennesimo litigio con Kahraman. Nel frattempo, Oltan apprenderà che per salvare la vita di suo figlio serve un rene. L'imprenditore coinvolgerà tutte le sue conoscenze per trovare al più presto un organo compatibile con Tolga, ma sembrerà non esserci alcuna speranza. Oylum, intanto, parlerà con Kahraman e la sua famiglia della sua decisione: "Donerò il mio rene a Tolga".

Nessuno sarà d'accordo con la scelta di Oylum, ma lei sarà determinata ad andare avanti, anche a costo di mettere in discussione il suo matrimonio con Kahraman. L'unica che sembrerà appoggiare la difficile scelta di Oylum sarà Guzide che, sebbene con molti dubbi, non se la sentirà di lasciare da sola sua figlia in un momento così difficile.

Il piano di Serra ha distrutto la vita a Tolga e Selin

Nelle puntate precedenti, Serra ha ingannato Tolga approfittando di una serata alcolica e lo ha sedotto fingendosi Oylum. La ragazza è rimasta incinta e il suo piano è andato avanti con un ricatto a Oltan: molto denaro in cambio del suo aborto che avrebbe salvato il matrimonio di suo figlio. Il padre di Tolga non si è mostrato affatto disponibile con Serra e anche se le ha offerto dei soldi, questi non sono bastati.

La ragazza è tornata a casa da Selin e ha litigato pesantemente con lei dopo averle chiesto ancora denaro. Il litigio è degenerato e Serra ha urlato a sua sorella che Tolga l'aveva messa incinta. Questo è stato insopportabile per la mente già fragile di Selin che senza voler chiarire ha preso un'arma ed è corsa in ufficio da Tolga. La ragazza ha puntato la pistola contro suo marito e ha fatto fuoco, seminando il panico.