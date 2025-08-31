La soap turca Tradimento è tornata in onda su Canale 5 e nella puntata che verrà trasmessa in prima serata venerdì 5 settembre, Guzide Özgüder (Vahide Perçi) vorrà annullare il suo matrimonio appena celebrato con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), il quale le ha nascosto che l’ex ballerina Kadriye (Özlem Conaklı) in passato è stata la sua amante .

Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin) intanto lotterà tra la vita e la morte, dopo essere finito in ospedale a causa della moglie Selin Kahraman (Zeliş Gülsoy) e con il bisogno urgente di un trapianto di un rene.

Selin finire in carcere, Serra scappa via

Dopo aver sparato al marito Tolga riducendolo in fin di vita, Selin finirà dietro le sbarre del carcere e si rifiuterà di rilasciare la propria versione dei fatti agli inquirenti. Le condizioni di salute Tolga saranno abbastanza gravi: avrà infatti tre proiettili conficcati in diverse parti del corpo, uno nel polmone, uno in un rene e uno nell’intestino. Intanto Oylum (Feyza Sevil Güngör) farà subito visita al suo ex fidanzato all’insaputa dei Dicleli.

Nel contempo Serra (Irem Tuncer) si darà alla fuga, dopo aver preso i soldi dalla cassaforte e si trasferirà dal suo amico Alper per impedire a Oltan (Cem Bender) di rintracciarla.

Intanto, Mualla (Nursel Köse) sospetterà che Tolga si trovasse in compagnia di sua nuora Oylum, quando è stato ferito gravemente dalla moglie Selin.

Tolga ha bisogno di un trapianto di rene, Guzide lascia Sezai

La situazione per Tolga si aggraverà, visto che avrà bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere e l’unico donatore compatibile a disposizione sarà l’ex fidanzata Oylum, la quale deciderà di sottoporsi all’operazione.

Intanto Guzide si presenterà a casa di Kadriye per scoprire tutta la verità sulla relazione extraconiugale che ha avuto per oltre trent’anni con Sezai. L’uomo le spiegherà di non averle mai detto di essere stato infedele alla defunta moglie, per paura di non essere compreso, ma Guzide sarà parecchio delusa e frastornata, così restituirà a Sezai la fede nuziale e annuncerà ai suoi familiari di voler divorziare.

Riepilogo sul ferimento di Tolga

Dopo che Oltan l’ha obbligata a interrompere la sua gravidanza in cambio di una grossa somma di denaro, Serra ha sconvolto sua sorella Selin, rivelandole di aspettare un figlio da suo marito Tolga. La reazione di Selin di fronte alla scoperta del tradimento è stata durissima: si è precipitata nell’azienda del marito e gli ha sparato davanti a tutti in pieno petto con tre colpi di pistola. Tolga è stato quindi ricoverato immediatamente in ospedale in condizioni critiche.