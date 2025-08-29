Nella puntata di Tradimento, in onda venerdì 5 settembre, Tolga lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato ferito da Selin con un’arma da fuoco. Il giovane avrà bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere e l'unica persona compatibile sarà Oylum, che deciderà di donare il suo organo all'ex. Guzide, convinta che Sezai l’abbia tradita, sarà determinata a chiedere il divorzio.

Oylum salva la vita a Tolga donandogli il suo rene

Selin verrà arrestata dalla polizia dopo aver sparato tre colpi di pistola contro Tolga, reo di averla tradita con Serra, dalla quale aspetta pure un bambino.

Verrà ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Per poter sopravvivere, avrà bisogno di un trapianto di rene, visto che i proiettili avranno irrimediabilmente danneggiato polmoni e reni. Oltan sarà disperato e si confiderà con Oylum e nel frattempo cercherà in tutti i modi di trovare un donatore compatibile per salvare la vita al figlio. Nonostante le sue ingenti risorse, Oltan non riuscirà a trovare un donatore. A sorpresa, però, sarà Oylum a offrirsi di donare il suo rene a Tolga, dopo aver scoperto di essere compatibile. Nonostante la contrarietà della sua famiglia e del marito Kahraman, sarà decisa ad andare avanti e così il trapianto avrà luogo.

Guzide vuole divorziare da Sezai

Tolga si salverà grazie a Oylum e Oltan non potrà che essere grato alla giovane per aver salvato la vita al figlio.

Nel contempo, Oltan scoprirà che Selin ha sparato a Tolga, dopo aver saputo che Serra aspetta un bambino da lui. Oltan si metterà alla ricerca di Serra che, temendo la vendetta dell'uomo, sparirà nel nulla e si rifugerà da un amico. Guzide invece, dopo aver ricevuto gli scatti che immortalano Sezai in atteggiamenti equivoci con Kadriye, annuncerà a tutta la famiglia di voler divorziare, convinta del tradimento del marito. L'ex giudice lascerà Sezai a distanza di pochi giorni dalle nozze. Guzide arriverà a chiudere il matrimonio perché non sopporterà l'idea che Sezai sia proprio come l'ex marito Tarik.

Tradimento si concluderà in autunno, al suo posto Io sono Farah

Dopo tre mesi di stop, Tradimento torna a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5.

La serie, dal 29 agosto e fino alla sua conclusione, occuperà la prima serata del venerdì. Mancano poche puntate al gran finale, che, salvo cambiamenti nella programmazione, dovrebbe andare in onda ad autunno inoltrato. Al momento, non ci sono conferme, ma da più parti si ipotizza che, una volta conclusa la serie con Vahide Percin, Mediaset trasmetterà in prima serata Io Sono Farah, i cui episodi inediti erano stati sospesi a inizio agosto con grande rammarico del pubblico.