Martedì 26 agosto si è svolta la prima registrazione dell’edizione 2025/26 di Uomini e Donne.

Le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni rivelano il ritorno in studio di alcuni protagonisti delle passate stagioni del dating show, tra cui Sabrina, Gemma, Gloria, Agnese, Cinzia e Alessio, tutti pronti a rimettersi in gioco.

Giuseppe e Rosanna si sono confrontati per raccontare cosa è accaduto durante l’estate lontano dalle telecamere e il faccia a faccia ha portato a un colpo di scena: Giuseppe ha annunciato di essersi fidanzato con un’altra donna e ha lasciato il programma, mentre Rosanna ha scelto di restare.

Spazio anche al trono classico con i nuovi tronisti, Flavio e Cristiana, mentre Federico Mastrostefano, ex tronista, è tornato nel programma come cavaliere del parterre.

Giuseppe e Rosanna hanno un confronto

Giuseppe e Rosanna sono tornati a Uomini e Donne per raccontare cosa è accaduto durante l’estate. I due si sono ritrovati al centro dello studio, dove hanno condiviso nuovi dettagli sulla loro relazione e sui problemi affrontati. È emerso che Giuseppe ha voltato pagina e ha iniziato una nuova storia con una donna che non fa parte del programma. L’ex cavaliere ha quindi lasciato lo studio, mentre Rosanna ha scelto di restare per continuare la sua ricerca dell’amore.

Nel frattempo, sono rientrate alcune dame del parterre, tra cui Sabrina e Gemma.

Anche Gloria è tornata dopo la fine della sua breve frequentazione con Guido. Cinzia e Alessio hanno invece deciso di rimettersi in gioco. Inoltre, in studio sono stati ospiti anche Cristiano, Asmaa e il loro bambino.

Flavio e Cristiana sono i nuovi tronisti, Federico Mastrostefano torna in trasmissione

Nel frattempo, sono stati presentati i primi due tronisti della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi: Flavio e Cristiana. Flavio è un ex tentatore di Temptation Island, mentre Cristiana è una ragazza siciliana, ancora sconosciuta al grande pubblico.

Sono emersi anche dei dettagli su Ida Platano, avvistata nel pomeriggio del 26 agosto alla stazione di Roma Tiburtina, non lontano dagli studi Elios dove si registra Uomini e Donne.

Lorenzo Pugnaloni ha quindi ipotizzato un possibile ritorno in studio dell’ex tronista nelle riprese previste per il 27 agosto. Intanto, un altro volto noto del programma ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca dell’amore in televisione: si tratta di Federico Mastrostefano, ex tronista.

Come hanno trascorso l'estate i protagonisti della trasmissione: Tina Cipollari ha incontrato Cosimo

Durante l’estate 2025 sono emersi alcuni dettagli sulle vacanze dei protagonisti di Uomini e Donne.

Tina Cipollari ha incontrato Cosimo a Roma: l’opinionista e l’imprenditore pugliese hanno condiviso alcuni video insieme nella capitale, ma al momento non sono emerse ulteriori informazioni su un’eventuale evoluzione del loro rapporto, che resta di amicizia.

Gemma Galgani ha trascorso le vacanze al mare, condividendo alcuni scatti con i suoi follower. Di recente è trapelata una curiosità: Gemma ha lavorato come cameriera in un bar di Torino.

Marcello e Giada sembrano aver superato un periodo di crisi e hanno trascorso qualche giorno in Puglia, dove hanno incontrato anche Alessio Pili Stella. La relazione tra alcune coppie nate nell’edizione 2024/25 è poi proseguita a gonfie vele: Martina e Ciro e Gianmarco e Cristina hanno infatti trascorso insieme i mesi estivi.

Per quanto riguarda il parterre over, altre coppie nate nel programma di Maria De Filippi hanno trascorso le vacanze insieme: è il caso di Morena e Francesco e Giovanni e Francesca.