Mercoledì 27 agosto è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e sul web stanno già circolando alcune anticipazioni su quanto accaduto. Lorenzo Pugnaloni ha svelato che, nel corso della registrazione, Tina Cipollari è apparsa furiosa nei confronti di Pasquale, un pretendente di Gemma Galgani, che il giorno precedente l'aveva soprannominata "panzerottina". Rosanna Siino, invece, ha rifiutato l'invito di Federico Mastrostefano e ha preferito uscire con un altro cavaliere.

Prime tensioni in studio

Sono trascorse circa 24 ore dalla prima registrazione stagionale di U&D, ma il cast si è già ritrovato in studio per partecipare a un altro appuntamento che andrà in onda a fine settembre.

Il 27 agosto, tutti i protagonisti della nuova edizione hanno preso parte a una puntata in cui si è parlato sia del trono Over che dei ragazzi del Trono Classico.

Le anticipazioni svelano che Tina ha reagito male all'appellativo "panzerottina" che le ha attribuito Pasquale, uno dei corteggiatori di Gemma. Il cavaliere ha cercato di smorzare la tensione portandole dei panzerotti, ma lei si è arrabbiata ancora di più.

Federico aveva invitato a cena Rosanna, ma lei ha preferito conoscere meglio un altro signore del parterre.

Gloria e Guido si sono confrontati dopo la fine della loro storia, e lo stesso hanno fatto Cinzia e Antonio.

Il parterre tra vecchie conoscenze e ritorni

Le prime registrazioni della stagione sono servite soprattutto per presentare i personaggi che animeranno le dinamiche da qui ai prossimi mesi.

Sul fronte Over ci sono state molte riconferme e un inaspettato ritorno: Gloria, Agnese, Sabrina, Cinzia e Marina si sono rimesse in gioco nella speranza di trovare il vero amore nella nuova edizione, mentre l'ex tronista Federico Mastrostefano ha debuttato come cavaliere a circa 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione agli Elios.

L'indiscrezione sul resto del cast

Le riprese della nuova edizione di U&D sono iniziate il 26 agosto e i fan si aspettavano di scoprire tutto il cast leggendo le anticipazioni della prima registrazione.

Al debutto, invece, Maria De Filippi ha presentato solo due tronisti, l'ex tentatore Flavio e la speaker radiofonica Cristiana.

Lorenzo Pugnaloni ha cercato di spiegare ai curiosi il motivo per il quale sarebbero stati ufficializzati soltanto alcuni dei protagonisti del trono Classico 2025/26.

Secondo quanto si vocifera sul web, all'inizio di settembre si dovrebbe registrare uno speciale di Temptation Island, un appuntamento interamente dedicato ai confronti tra le coppie e agli aggiornamenti su quello che è accaduto tra loro nell'ultimo periodo.

"Dopo i cosiddetti confronti, a uno o a due di loro potrebbe venir chiesto di sedersi sulla poltrona rossa", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram.