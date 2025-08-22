Non ci sono più dubbi, Davide Maggio ha confermato sul suo blog l'arrivo di Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne nella stagione 25/26. Le voci di un possibile arrivo del 24enne toscano sul trono più ambito d'Italia erano state spoilerate dalla squadra di calcio dove militava il portiere, ma fino ad oggi, venerdì 22 agosto, non avevano trovato alcuna conferma.

Flavio Ubirti da tentatore a tronista di U&D

Flavio Ubirti sarà uno dei nuovi tronisti di U&D nella stagione 25/26.

Il 24enne toscano si è fatto conoscere grazie alla partecipazione a Temptation Island nei panni di tentatore, ma fin dalla presentazione aveva riscosso un grande successo per l'aspetto fisico.

A luglio, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni aveva parlato di un possibile approdo di Ubirti nel dating show di Maria De Filippi ma fino ad oggi venerdì 22 agosto non c'era stata alcuna conferma o smentita da parte degli autori del programma. Nel primo pomeriggio di oggi, la conferma è arrivata sul blog di Davide Maggio: "Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre" .

La partecipazione di Flavio a U&D era stata in un certo senso spoilerata dal direttore sportivo del Baldaccio Bruno poiché in un'intervista aveva spiegato che il club in vista della nuova stagione si era ritrovata senza il suo portiere (ruolo ricoperto proprio da Ubirti).

Il percorso all'interno di Temptation Island

Flavio Ubirti all'interno di Temptation Island ha ricoperto il ruolo di tentatore.

Fin dall'inizio il 24enne toscano aveva catturato l'attenzione di diverse ragazze presenti nel programma, tanto da intraprendere una conoscenza speciale con Denise Rossi. Tra i due si era visto un forte feeling, anche se al momento del falò di confronto finale la protagonista aveva deciso di restare con il suo fidanzato Marco Raffaelli. Quest'ultimo in un primo momento aveva scelto di dare una seconda chance alla relazione con Denise, ma poi nella puntata "Un mese dopo" ha deciso di mettere un punto definitivo alla storia.

Ubirti dopo Temptation Island è sempre stato avvistato solo, forse perché era già in trattativa con Mediaset per salire sul trono.

La reazione di alcuni fan del dating show

Su X, diversi fan di U&D hanno commentato con entusiasmo l'arrivo di Flavio Ubirti nel dating show.

Un utente ha scritto: "Quasi quasi mi iscrivo per un provino e lo vado a corteggiare". A seguire un altro ha commentato: "Grazie Maria per il bel regalo che ci hai fatto portando Flavio sul trono". Tra gli utenti c'è chi ha sostenuto che si trattava di una scelta scontata: "Ma guarda un po', sempre i soliti volti" e chi invece ha criticato il 24enne: "Era meglio che rimaneva tra i pali della Baldaccio Bruno".