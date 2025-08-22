La nuova stagione di Uomini e donne sta per iniziare e, secondo quanto rivelato dal portale di Davide Maggio, uno dei nuovi tronisti sarà l'ex tentatore di Flavio Ubirti. Il 24enne toscano, dopo l'esperienza a Temptation Island, sarebbe quindi stato scelto da Maria De Filippi per sedere sul trono del dating show, la cui nuova edizione dovrebbe prendere il via ufficiale su Canale 5 il prossimo 22 settembre.

Davide Maggio: 'Flavio Ubirti sarà uno dei nuovi tronisti'

L'ex tentatore toscano Flavio Ubirti sarebbe uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne .

La notizia è stata riportata da Davide Maggio che, sul suo portale, scrive: "Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre". Per avere l'ufficialità bisognerà, attendere le prime registrazioni del programma che dovrebbero prendere il via il 28 agosto.

Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di una 'promozione' per Flavio Ubirti, che passerebbe da tentatore a tronista.

Flavio è stato uno dei protagonisti più apprezzati dell'edizione 2025 di Temptation Island visto che sono bastati pochi minuti in video per far breccia nel cuore delle tante telespettatrici a casa. Pure la redazione di Uomini e donne si sarebbe accorta di lui e per questo gli avrebbe offerto il Trono.

Flavio ha lasciato il calcio per Uomini e donne

L'occasione di partecipare a Uomini e donne rappresenterebbe per Flavio una grande opportunità, non solo per farsi conoscere meglio dalla platea televisiva, ma anche per trovare finalmente la sua anima gemella. Come dichiarato da lui stesso nel corso di Temptation Island, sogna di formare una famiglia con dei figli nel giro di dieci anni. Dopo aver partecipato al reality dei sentimenti, l'ex tentatore ha deciso di lasciare il mondo del calcio e il ruolo di portiere che ricopriva nella Baldaccio Bruni di Anghiari proprio per dare una svolta alla sua vita. La chiamata di Maria De Filippi potrebbe essere solo il primo passo per una nuova carriera nel mondo dello spettacolo.

Uomini e donne, le prime registrazioni il 28 agosto

La stagione 2025/2026 di Uomini e donne prenderà ufficialmente il via con le prime registrazioni che dovrebbero tenersi a partire da giovedì 28 agosto. Solo allora si conosceranno i nomi dei nuovi tronisti tra cui, oltre a Flavio Ubirti, potrebbe esserci anche un altro volto proveniente da Temptation Island. Tra i nomi più chiacchierati in queste ultime settimane c'è quello di Sarah, l'ex fidanzata di Valerio, il ragazzo che l'ha lasciata per la tentatrice Ary.