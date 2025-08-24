Domenica 24 agosto è emersa un’indiscrezione su Gemma Galgani, accompagnata da alcune fotografie pubblicate dal settimanale Nuovo. Riccardo Signoretti ha condiviso sul suo profilo Instagram la copertina del nuovo numero, che ritrae la dama di Uomini e Donne nei panni di cameriera in un bar di Saint-Vincent. Durante l’estate, la protagonista del parterre over arrotonda lavorando nel locale, dove prende le ordinazioni dei clienti e dispensa anche consigli amorosi.

Gemma Galgani lavora come cameriera in un bar

Pochi giorni prima delle registrazioni delle nuove puntate dell’edizione 2025/26 di Uomini e Donne, è emersa una notizia su una delle protagoniste indiscusse del dating show.

Gemma Galgani è apparsa in alcuni scatti pubblicati su Nuovo mentre svolge il suo nuovo lavoro. La dama torinese si trova a Saint-Vincent e arrotonda con un impiego estivo in un bar. Nella copertina del settimanale si vede Gemma con in mano un blocchetto e una penna mentre prende le ordinazioni di una cliente.

Gemma dà anche consigli amorosi ai clienti

Sono emersi ulteriori dettagli su Gemma, che oltre a prendere ordinazioni al bar, offre anche consigli amorosi ai clienti del locale. Galgani avrebbe dichiarato di essere sempre disposta a mettersi in gioco. È inoltre confermata la presenza della dama nelle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda da lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5. Le prime riprese della trasmissione sono previste a fine agosto.

Tina Cipollari, proprio in quell’occasione, potrebbe commentare la notizia del nuovo lavoro della dama già dalle prime registrazioni. Tornando al dating show, la presenza di Gemma Galgani lascia intendere che la donna sia ancora single e non abbia trovato l’amore nemmeno nei mesi trascorsi lontano dalle telecamere.

Le coppie dell'edizione 2024/25 che stanno ancora insieme: Morena e Francesco, e Francesca e Giovanni

Nella stagione 2024/25 di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie nel trono classico e over. Tra i giovani, sono rimaste insieme Martina e Ciro, e Gianmarco con Cristina. Per quanto riguarda il trono over, risultano ancora uniti Morena e Francesco, che condividono spesso scatti sui rispettivi profili social.

Lieto fine anche per Francesca e Giovanni, che mostrano ai follower filmati insieme anche ai figli piccoli dell’ex cavaliere del parterre over. Marcello e Giada, invece, hanno attraversato un periodo di crisi, ma sembrerebbe essere tornato il sereno fra di loro. Negli ultimi giorni, infatti, la coppia ha condiviso uno scatto in Puglia in compagnia di Alessio Pili Stella, cavaliere del dating show.