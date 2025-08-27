Federico Mastrostefano è pronto a tornare a Uomini e Donne, questa volta nel parterre dei cavalieri del Trono Over.

Tramite l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, una ex fidanzata del 31enne ha tuttavia deciso di esprimere la propria opinione in merito: "Cerca la donna della sua vita? Fa già ridere così". Secondo lei dunque, Mastrostefano sarebbe tornato nel dating show solo per una questione di visibilità e non mosso da una reale intenzione di trovare la propria anima gemella.

Parla l'ex di Mastrostefano: 'Fa ridere'

Federico Mastrostefano ha partecipato a U&D come tronista nella stagione 2008/2009 e quest'anno è pronto a tornare nel dating show di Maria De Filippi in qualità di cavaliere nel Trono Over.

In seguito alle voci di un ritorno dell'ex tronista sul piccolo schermo, l'esperto di gossip Pugnaloni è stato contattato da un ex fidanzata di Mastrostefano, che ha deciso di rimanere anonima pur non lesinando commenti piuttosto pungenti: "Non voglio dire nulla, anche perché c'è di mezzo mia figlia, ma sono curiosa di sentire cosa ha detto sulla fine della nostra storia. Lui che cerca la donna della sua vita, fa già ridere così. Quella poltrona rossa non se l'è mai tolta dalla testa".

Il percorso di Federico come tronista

L'oggi 31enne di Manziana si è seduto sul Trono Classico nella stagione 2008/2009.

Al rush finale arrivò con Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci: la scelta ricadde su quest'ultima, ma tra i due la relazione naufragò dopo pochi mesi.

Fu lo stesso ex tronista a decidere di lasciare la fidanzata mentre si trovava all'Isola dei Famosi. In un'intervista risalente al 2018, Mastrostefano disse di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex professandosi dispiaciuto per come andarono le cose tra di loro: "All'epoca avevo preso una sbandata per Nina Senicar, probabilmente non avrei dovuto scegliere nessuno perchè non ero convinto del tutto".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, numerosi utenti hanno commentato il ritorno di Federico Mastrostefano a U&D.

"Alla fine Maria De Filippi chiama sempre coloro che sono entrati nelle sue grazie", "Sono felicissima per Federico. All'epoca mi piaceva tantissimo, spero che sia rimasto con quella genuinità di prima", "A questo punto richiamiamo anche Eliana Michelazzo", "Io non ho mai visto il suo trono, ma sono curiosa di vederlo tra i cavalieri" si legge in queste ore sul popolare social network.