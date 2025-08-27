Martedì 26 agosto è stata registrata la prima puntata dell'edizione 2025/2026 di Uomini e Donne.

Stando alle prime anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni, nel parterre dei cavalieri del Trono Over figura un ex tronista della stagione 2008/2009: Federico Mastrostefano.

U&D: nel Trono Over c'è anche un ex tronista

Le anticipazioni legate alla prima registrazione di Uomini e Donne parlano di un grande ritorno. Nel parterre del cavalieri del Trono Over infatti, ci sarà Federico Mastrostefano.

Il 31enne originario di Manziana è dunque pronto a rimettersi in gioco per trovare l'amore della sua vita.

Nella stagione 2008/2009, Mastrostefano è stato protagonista del Trono Classico arrivando al rush finale con due pretendenti, Pamela Compagnucci ed Eliana Michelazzo, optando alla fine per la prima.

All'epoca Federico aveva conquistato il pubblico e i telespettatori per la sua spontaneità e simpatia, per lui è adesso pronta una seconda occasione.

Le parole di Mastrostefano

La storia con Pamela è stata complicata fin dall'inizio e già all'epoca Mastrostefano spiegò che non avrebbe dovuto scegliere nessuno: "Che Pamela non me ne voglia, perché le voglio bene ed è una mia amica. Non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto, infatti poco dopo la scelta ci siamo lasciati. La sento ogni tanto, per sapere come sta.

Abbiamo un bel rapporto d’amicizia, anche se ne abbiamo passate di cotte e di crude: il nostro rapporto è stato molto complicato".

L'imprenditore e la sua ex Pamela Compagnucci sono rimasti dunque in buoni rapporti, ma oggi lui è pronto a rimettersi in gioco.

Tutte le novità sulla nuova stagione

Nella registrazione di ieri, sono anche stati svelati i volti dei nuovi tronisti: Federico Ubirti (ex tentatore di Temptation Island) e Cristiana Anania.

Tra i corteggiatori arrivati in studio per la nuova tronista c'è anche un ex tentatore che ha partecipato a Temptation Island lo scorso anno: Jakub Bakkour, che si era fatto conoscere per il feeling mostrato con Gaia Vimercati: i due sono stati avvistati diverse volte insieme ma una liaison non è mai stata ufficializzata.

In studio, sono infine trapelati i risvolti di alcune delle storie che erano nate alla fine della scorsa stagione. Tra Rosanna e Giuseppe la relazione è di fatti giunta al capolinea e il cavaliere del Trono Over ha già ritrovato l'amore lontano dai riflettori.

Gemma Galgani ha invece ricevuto alcune frecciatine da parte di Tina Cipollari, ma in studio sono arrivati due cavalieri per conoscerla.