Gemma Galgani è pronta a tornare nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne a partire dal prossimo settembre, quando con ogni probabilità più di qualcuno gli farà delle domande sulla particolare occupazione estiva che l'ha vista protagonista a Torino, la città in cui vive.

La 75enne è stata infatti vista lavorare all'interno di un bar della città, col settimanale Nuovo Tv ad averle scattato delle foto mentre si accingeva a servire ai tavoli: "Da dama in tv a cameriera in un locale".

Anche il blogger Lorenzo Pugnaloni ha riportato la notizia.

Lorenzo Pugnaloni: 'Brava Gemma, bell'esempio'

Sulla pagine del settimanale di cronaca rosa diretto da Signoretti, si è dunque parlato di Gemma Galgani.

La 75enne ha deciso di andare a lavorare in un bar di Torino con l'intento di arrotondare: i clienti ne avrebbero tessuto le lodi, parlando di socievolezza e grande gentilezza nel compimento del proprio lavoro.

Anche l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha ripreso la notizia: "Lei è stata confermata per la nuova edizione ma quest'estate, come mi hanno segnalato diverse persone, ha scelto di lavorare come cameriera a Torino, chiaramente per arrotondare. Molte persone a cui lei ha preso le ordinazioni affermano che è stata gentile e cordiale. Brava Gemma, bell'esempio".

Il percorso a U&D

Gemma Galgani è ormai diventata un volto noto del dating show di Maria De Filippi.

La 75enne è da tempo alla ricerca dell'amore, le cose però non sono quasi mai andate in questa direzione.

In passato la dama è anche andata a convivere con un uomo di nome Armando, ma il rapporto si è poi esaurito. Tra le frequentazioni più rilevanti quella con Giorgio Manetti, ma anche in questo caso la relazione è arrivata al capolinea: tra i due c'era stata una convivenza ma le cose non sono andate a causa, sembrerebbe, dell'eccessiva gelosia di lei.

Durante il periodo della pandemia, qualche anno fa, Gemma ha poi intrapreso una conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli, ma per via della grande differenza d'età tra i due non c'è mai stata una vera e propria relazione.

Grazie a U&D, Galgani ha stretto una bella amicizia con Ida Platano, tanto che le due hanno avuto modo di coltivare il loro rapporto anche lontano dai riflettori.

Al contrario è da anni in contrasto con Tina Cipollari, anche se nella stagione appena trascorsa la storica opinionista ha preso le sue difese e attaccato uno dei suoi spasimanti.