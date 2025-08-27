Martedì 26 agosto i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati negli studi Elios per la prima registrazione della stagione 2025/2026. Secondo alcuni spoiler diffusi dal blogger Lorenzo Pugnaloni, nel parterre del Trono Over Gemma Galgani è stata al centro di un vivace botta e risposta con Tina Cipollari, che l’ha punzecchiata per il lavoro di cameriera svolto durante l’estate.

Gli spoiler di Pugnaloni sul Trono Over

Sono diverse le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Per quanto riguarda il Trono Over, è emerso che Gemma Galgani ha iniziato la stagione con un vivace botta e risposta con Tina Cipollari.

Quest'ultima l'ha più volte punzecchiata per aver lavorato come cameriera in un locale di Torino. Gemma, però, ha avuto la sua rivincita: in studio sono arrivati due cavalieri intenzionati a conoscerla e lei ha deciso di tenerli entrambi.

Assente, durante la prima registrazione, Ida Platano. Anche se ha pubblicato uno scatto a Roma, quindi potrebbe partecipare alla seconda registrazione, che si terrà oggi.

In studio c’è stato anche un confronto tra Giuseppe e Rosanna, che hanno ripercorso i motivi della loro rottura. Infine, tra dame e cavalieri del parterre si sono rivisti alcuni volti già noti: Alessio Pilli Stella, Cinzia Paolini, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Sabrina Zago, Diego Di Fazio (reduce dall’esperienza come tentatore a Temptation Island) e Giuseppe Molonia.

I nuovi tronisti

Durante la prima registrazione di U&D sono stati presentati anche due nuovi tronisti: Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Lui è già noto al pubblico per aver partecipato come tentatore a Temptation Island. Nel video di presentazione, ha raccontato di essere alla ricerca del vero amore, con il desiderio di costruire una famiglia.

Cristiana, invece, è apparsa molto agitata al suo esordio, ma a tranquillizzare i due nuovi volti del Trono Classico ci ha pensato Tina Cipollari.

Tra i corteggiatori di Cristiana figura anche Jakub Bakkour, che lo scorso anno aveva partecipato a Temptation Island come tentatore.

Il commento di alcuni utenti del web

Intanto, su X, diversi spettatori hanno espresso le loro opinioni sulla prima registrazione del dating show.

Un utente si è detto felice di trovare Flavio Ubirti come tronista: “Grazie Maria che hai accolto le nostre preghiere”. Un altro, invece, ha ironizzato sulla presenza di Gemma: “Ma ancora Gemma? Poteva starsene al ristorante a servire caffè e dare consigli sul menù”. C’è poi chi ha commentato con entusiasmo il ritorno di Jakub: “Non vedo l’ora di rivedere quel bellone”. Infine, qualcuno ha espresso soddisfazione generale per la nuova edizione di U&D: “Finalmente si torna a casa”.