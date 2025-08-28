Mercoledì 27 agosto è stata registrata la seconda puntata di Uomini e Donne. Stando agli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, è emerso che Tina Cipollari ha discusso in modo acceso con un cavaliere arrivato nel programma per intraprendere una conoscenza con Gemma Galgani. Nel dettaglio, Pasquale ha chiamato in modo ironico l'opinionista con il soprannome di "panzerottina".

Trono Over: tutti gli spoiler di Pugnaloni

L'esperto Lorenzo Pugnaloni ha diffuso alcuni spoiler legati alla seconda registrazione di U&D. Mentre nella prima registrazione Tina Cipollari aveva punzecchiato Gemma Galgani per il lavoro di cameriera effettuato quest'estate, nella seconda registrazione l'opinionista ha discusso in modo acceso con uno dei cavalieri arrivato nel Trono Over per corteggiare la dama piemontese.

Nel dettaglio, Pasquale ha chiamato Cipollari col soprannome di "panzerottina" e le ha portato anche un vassoio di panzerotti. Tale soprannome ha mandato su tutte le furie l'opinionista al punto da scatenare la sua rabbia. Ad alimentare la discussione ci ha pensato pure Galgani che con la complicità di Pasquale ha invitato Tina ad uscire insieme a loro durante un'esterna.

Per quanto riguarda le altre coppie del Trono Over, Gloria Nicoletti ha avuto un confronto con Guido Ricci ed è emerso che la relazione è giunta definitivamente al capolinea. Anche Cinzia e Antonio hanno confermato l'addio dopo essersi conosciuti all'interno del dating show di Maria De Filippi.

Trono Classico: prime esterne per Cristiana e Flavio

Per quanto riguarda il Trono Classico, Flavio Ubirti e Cristiana Anania hanno effettuato le prime esterne.

Ubirti ha spiegato di essersi trovato in sintonia con la corteggiatrice con cui ha deciso di uscire. Anche la ragazza ha ammesso di essere stata bene con l'ex volto di Temptation Island. Per quanto riguarda Cristiana, l'uscita con Federico è stata giudicata più che positiva e non è escluso che continuerà a portarlo in esterna.

U&D: nessun ex protagonista di Temptation Island

Come annunciato nelle precedenti settimane, negli studi Elios dove viene registrato U&D non è stato presente alcun ex protagonista di Temptation Island.

Di conseguenza prende sempre più forma l'ipotesi che gli ex partecipanti del docu-reality potrebbero effettuare una registrazione che poi andrà in prima serata, in modo da dare più spazio a tutte le ex coppie, i protagonisti che sono usciti insieme e anche ai vari tentatori e tentatrici.

Alla conduzione dovrebbe esserci Filippo Bisciglia accompagnato da Maria De Filippi e la puntata speciale dovrebbe andare in onda in prima serata. Nelle precedenti edizioni invece, i protagonisti erano presenti nella prima registrazione di U&D per un confronto.