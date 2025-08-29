Dal 26 agosto i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati a registrare le nuove puntate della stagione 2025/2026. Secondo gli spoiler legati alla seconda registrazione, e forniti da Lorenzo Pugnaloni, il ritorno di Federico Mastrostefano è stato piuttosto amaro: ha ricevuto un due di picche dalla dama Rosanna Siino.

Esordio amaro per Mastrostefano

Nel 2009, Federico Mastrostefano ha ricoperto il ruolo di tronista a U&D. Oggi, invece, è tornato nel parterre dei cavalieri del Trono Over per trovare la donna della sua vita.

Durante la seconda registrazione, in studio si è parlato di lui.

Successivamente, ha mostrato un certo interesse per Rosanna Siino, al punto da invitarla a uscire insieme. In principio, la dama ha accettato, ma successivamente si è tirata indietro rifilando un due di picche al nuovo cavaliere. Ma non è tutto, perché la dama, a sua volta, ha mostrato interesse nei confronti di Simone, con il quale è poi uscita in esterna.

U&D: faccia a faccia tra Rosanna e l'ex Giuseppe

Nella precedente stagione del dating, Rosanna Siino è stata una delle dame più chiacchierate.

Nel corso delle nuove puntate, la dama, oltre a rifiutare le avance di Federico Mastrostefano, ha avuto un faccia a faccia con il suo ex, Giuseppe Molonia. I due avevano deciso di lasciare il programma insieme, ma quest'estate la relazione è giunta al capolinea.

Non è tutto, perché Giuseppe è arrivato in studio per spiegare che quest'anno non siederà nel parterre dei cavalieri perché è riuscito a trovare l'amore lontano dai riflettori.

Tutte le novità del Trono Over e del Trono Classico

Lorenzo Pugnaloni ha fornito ulteriori informazioni legate alla seconda registrazione di U&D.

Per quanto riguarda il Trono Over, è emerso che Ida Platano non ha preso parte a nessuna delle due puntate: l'ex protagonista è stata a Roma solamente per partecipare a una festa con alcune amiche. Diverso il discorso per Gemma Galgani: è tornata nel parterre e due cavalieri hanno scritto alla redazione per conoscerla. Inoltre, uno dei due uomini ha avuto una discussione con Tina Cipollari, perché ha iniziato a chiamarla (seppur in modo ironico) "panzerottina".

Nel Trono Classico, invece, c'è stata la presentazione di Flavio Ubirti e la sua prima esterna con una ragazza, dalla quale è rimasto molto colpito. Cristiana Anania, l'altra tronista, è uscita con un corteggiatore ed entrambi hanno giudicato l'esterna positiva. Tra i corteggiatori della tronista figura anche Jakub Bakkour, tentatore di Temptation Island nella scorsa edizione.