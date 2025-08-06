Georgina Rodríguez ha attirato nuovamente l'attenzione dei media e dei suoi milioni di follower dopo aver pubblicato un video sul proprio profilo Instagram. Il post documentava un evento da lei organizzato, ma l'attenzione degli utenti si è concentrata su un anello che indossava, facendo pensare ad alcuni che lei e Cristiano Ronaldo si siano sposati in segreto.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati?

Nel video, Georgina indossa un abito bianco a motivi floreali rosa, con spalline sottili e scollo a cuore, accompagnato da un’acconciatura con capelli sciolti e da un trucco naturale.

Il post, intitolato “Celebrando l’amicizia. Chi ha buoni amici ha un tesoro”, lascia intravedere un evento dall’atmosfera festosa e riservata, con una band in prova e un’esibizione delle figlie Alana ed Eva che cantano “My Heart Will Go On” di Céline Dion.

I fan hanno subito notato un particolare: un vistoso anello all’anulare sinistro di Georgina. Un dettaglio che ha fatto pensare immediatamente a una possibile cerimonia nuziale avvenuta in gran segreto. Anche gli addobbi alimentano i sospetti: un tavolo imbandito con fiori, candele e stoviglie eleganti di colore bianco.

Cristiano e Georgina condividono da molti anni una relazione stabile e felice, il che ha spinto molti a ipotizzare un’allusione simbolica a un’unione ufficializzata lontano dai riflettori.

Una relazione lunga nove anni

Al momento, né Georgina Rodríguez né Cristiano Ronaldo hanno confermato o smentito le indiscrezioni. La coppia, insieme da circa nove anni, ha sempre mantenuto un basso profilo sulla propria vita privata, pur condividendo sui social momenti familiari. Cristiano Ronaldo è padre di cinque figli. Il primogenito, Cristiano Junior, è nato nel 2010 negli Stati Uniti da un’altra donna, e il calciatore ne detiene la custodia esclusiva.

Nel 2017 sono nati i gemelli Eva Maria e Mateo tramite maternità surrogata. Nello stesso anno è venuta alla luce Alana Martina, la prima figlia avuta con Georgina Rodríguez, sua compagna dal 2016. Nell’aprile 2022 la coppia ha accolto altri due gemelli, ma solo la femmina, Bella Esmeralda, è sopravvissuta al parto, mentre il fratellino è deceduto.

I due si sono conosciuti a Madrid, in un negozio dove lei lavorava come commessa, e da allora sono una delle coppie più seguite sui social.

Oltre a essere madre biologica di due dei figli del calciatore, Georgina ha assunto un ruolo materno anche per i tre figli maggiori di Ronaldo. Oggi vivono a Riyadh, in Arabia Saudita, dove il calciatore si è trasferito per giocare nel club Al Nassr.