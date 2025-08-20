Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 1° al 5 settembre rivelano che la situazione tra Roberto e Gennaro prenderà una brutta piega, al punto che Ferri arriverà a colpire il rivale con dei pugni, mettendolo in serio pericolo.

La polizia aprirà un’indagine sull’accaduto e questa volta i coniugi Ferri si troveranno a vivere momenti di grande paura.

Intanto, Mariella deciderà di confidarsi con Sasà, mentre per Niko e Manuela arriverà un lieto fine con la proposta di matrimonio.

Roberto prende a pugni Gennaro ed è grave: anticipazioni Un posto al sole 1-5 settembre

Il clima tra Roberto e Gennaro continuerà a non essere dei migliori e, nel corso degli episodi in onda i primi di settembre, si arriverà a un duro scontro.

Questa volta sarà Ferri il quale, esasperato dalla situazione che sta vivendo ai Cantieri per colpa di Gagliotti, finirà per accanirsi contro di lui con violenti pugni.

Gennaro sarà così in pericolo e le sue condizioni mediche saranno giudicate gravi, tanto che la polizia farà partire delle indagini per cercare di capire cosa sia successo e ricostruire la dinamica dei fatti.

La posizione dei coniugi Ferri sarà delicata e, questa volta, il gesto di Roberto rischierà di portare delle amare conseguenze.

Mariella si confida con Sasà, Niko pronto per la proposta di matrimonio ufficiale

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 1° al 5 settembre, inoltre, rivelano che Niko riuscirà a portare a termine la sua missione legata alla proposta di matrimonio da fare a Manuela.

Per Mariella, invece, arriverà il momento di affrontare il suo amico Sasà e confessargli la verità su quanto accaduto con Guido negli ultimi tempi.

Una doccia fredda per Sasà che, seppur dispiaciuto per essere stato tenuto all'oscuro di tutto, deciderà di supportare ancora una volta Mariella da vero amico.

Rosa, invece, si renderà conto che il suo ex Damiano non le è per niente indifferente e si ritroverà a vivere l'ennesimo momento di crisi personale.

Marina aveva sempre avuto dei dubbi sul conto di Gennaro Gagliotti nelle puntate precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Gennaro si era ritrovato al vertice del potere nei Cantieri Flegrei, finendo per mettere a durissima prova la pazienza dei Ferri.

Marina, fin dal primo momento, gli aveva consigliato di non fidarsi di Gennaro, ma, in quel momento di grande difficoltà dal punto di vista economico, fare affidamento su di lui era l'unico modo per evitare il peggio e rischiare di ritrovarsi in bancarotta per i vari debiti.