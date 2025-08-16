Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 25 al 29 agosto su Rai 3 rivelano che Antonietta deciderà di allearsi con Marina e, in questo modo, finirà per ingannare suo marito Gennaro. La donna, infatti, avrà il compito di registrare Gagliotti in gran segreto così da ottenere una prova per accertare la sua colpevolezza nel caso della morte di Assane.

Intanto Viola ritornerà a Napoli dopo essere stata per qualche settimana a Milano al fianco del suo ex Eugenio: la situazione con Damiano, però, continuerà a essere particolarmente tesa.

Antonietta inganna suo marito Gennaro: anticipazioni Un posto al sole 25-29 agosto

Per Marina Giordano, anche in questi nuovi episodi di Un posto al sole, l'unico obiettivo sarà quello di riuscire a mettere alle strette il perfido Gennaro Gagliotti, dopo che ha preso in mano le redini dei Cantieri Flegrei.

La dark lady deciderà di allearsi con Antonietta e la convincerà a stare dalla sua parte per vendicarsi del marito, reo di averla tradita con un'altra donna.

Seppur tra mille incertezze, Antonietta deciderà di prendere in considerazione il piano di Marina e si dirà pronta a registrare suo marito in gran segreto: lo scopo sarà quello di riuscire a estorcergli una confessione legata alla sua colpevolezza in merito al caso dell'omicidio di Assane.

Viola ritorna a Napoli

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dal 25 al 29 agosto su Rai 3, inoltre, rivelano che Viola tornerà a Napoli dopo un breve periodo di assenza trascorso a Milano, per prendersi cura del suo ex Eugenio dopo il difficile intervento al cuore.

Le tensioni tra Viola e Damiano, però, continueranno a essere palpabili e intanto anche Ornella avrà dei dubbi sulla figlia, tanto da ipotizzare che l'avvicinamento con Eugenio possa nascondere dei sentimenti mai sopiti tra i due.

Per Niko, invece, arriverà il momento di pensare alle nozze con Manuela: il giovane si dirà pronto a procedere con la proposta di matrimonio ufficiale.

Viola aveva deciso di stare al fianco del suo ex Eugenio

Negli episodi precedenti di Upas, Viola aveva scoperto dei gravi problemi al cuore del padre di suo figlio e rimase a dir poco scioccata.

La donna si mostrò fin dal primo momento intenzionata a stare al fianco di Eugenio, tanto da prendere l'inaspettata decisione di rinunciare alle vacanze estive con Damiano, per assistere il suo ex durante il periodo dell'intervento e della successiva convalescenza a Milano.

Un gesto che non aveva fatto fare i salti di gioia a Damiano, finendo per creare nuove tensioni nel rapporto tra i due.