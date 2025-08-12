Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto 2025 rivelano che le condizioni di salute di Eugenio continueranno a destare grande preoccupazione, nonostante il ritorno di Viola a Napoli.

Intanto, Antonietta deciderà di fidarsi di Marina e sarà pronta a vendicarsi di Gennaro, per punirlo dei tradimenti subiti.

Eugenio ancora grave, Gianluca in crisi: anticipazioni Un posto al sole 25-29 agosto

Gianluca sarà al centro delle trame dopo il suo ritorno a Napoli. Non sembrerà disposto a incontrare nuovamente suo padre Alberto, ma l'aiuto di Luca si rivelerà fondamentale per permettergli di cambiare idea.

Gianluca deciderà di rivedere Alberto e avere un confronto con lui, ma il risultato finale non sarà dei migliori. Si renderà conto di aver riposto troppa fiducia nel padre e di essere sempre stato tradito, motivo per il quale non riuscirà a lasciarsi andare.

Intanto, Viola tornerà a Napoli dopo aver trascorso l'estate al fianco del suo ex Eugenio, accudendolo in seguito all'operazione al cuore.

Le condizioni di salute dell'uomo non saranno delle migliori: la sua situazione sarà ancora particolarmente grave, tanto che Viola deciderà di mettere al corrente il piccolo Antonio su come stanno realmente le cose.

Antonietta si vendica del marito Gennaro

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto, inoltre, rivelano che Marina tornerà a Napoli dopo aver trascorso un periodo di vacanze e il suo obiettivo sarà vendicarsi di Gennaro Gagliotti.

Avrà un nuovo incontro con Antonietta e cercherà in tutti i modi di convincerla a vendicarsi di suo marito, dopo aver scoperto i suoi tradimenti.

Una situazione spinosa per Antonietta, che deciderà di fidarsi di Marina e con lei metterà in atto un piano per incastrare Gennaro in merito al caso della morte di Assane.

La Rai ha cancellato 'L’album dei ricordi' di Upas dalla programmazione estiva

Quest'anno la soap opera ha osservato un periodo di due settimane di pausa dal palinsesto serale di Rai 3 e, a differenza delle ultime stagioni, non c'è stato spazio neppure per il consueto album dei ricordi.

Sebbene la Rai lo avesse annunciato nella bozza dei palinsesti estivi, alla fine ha scelto di non trasmetterlo, sostituendolo con le repliche del programma Finché la barca va condotto da Piero Chiambretti, che tornerà in onda anche nella prossima stagione autunnale con un nuovo ciclo di appuntamenti.