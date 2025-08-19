Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un colpo di scena per una delle coppie della soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda giovedì 28 agosto alle 20:50 su Rai 3, Damiano lascerà Viola, chiedendo una pausa di riflessione dal loro rapporto. Tra i due ci sarà anche una discussione e Rosa riuscirà a spiare Renda e la professoressa Bruni mentre litigano. Dopo aver assistito alla scena, Picariello non potrà fare a meno di pensare al bacio che ha scambiato con l'ex, ma cercherà di dimenticare tutto concentrandosi sull'ignaro Pino.

Damiano è stanco dell'indecisione di Viola riguardo la convivenza

Rosa sarà combattuta riguardo al suo ex e all’attuale fidanzato. Con quest’ultimo le cose stanno andando per il verso giusto e le vacanze in Turchia sono state molto positive. La signora Picariello considererà anche la relazione dal punto di vista fisico: la passione tra loro non manca. Tuttavia, ci sarà un evento che scombussolerà ancora di più Rosa: assisterà a una lite tra Damiano e Viola nel cortile. Renda sarà ormai stanco di aspettare la sua fidanzata, ancora incerta sulla loro convivenza. Il poliziotto prenderà quindi una decisione inaspettata: lascerà Viola, prendendosi una pausa di riflessione.

Rosa prova a non pensare a Damiano, concentrandosi su Pino

Nel frattempo, Rosa ripenserà a quanto accaduto pochi giorni prima tra lei e Damiano: il bacio inaspettato che il suo ex le ha dato. Pur di allontanare il pensiero di Renda dalla sua mente, Rosa adotterà alcune strategie: si concentrerà sulle pulizie e chiamerà Pino. Quest’ultimo sarà ignaro di essere soltanto un ripiego passeggero per la sua fidanzata, che lo contatterà solo per non pensare al suo ex compagno. Nel frattempo, Ornella Bruni si renderà conto che la storia d’amore tra Viola e Damiano forse non decolla a causa di sua figlia, che non ha ancora superato la fine del matrimonio con Eugenio Nicotera.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Clara è tornata a Napoli

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Clara è tornata a Napoli con la piccola Nunzia. La moglie di Eduardo si è resa conto che la sua amica Rosa ha cambiato improvvisamente umore quando l’ha lasciata sola a casa per uscire con i bambini. Clara ha quindi chiesto spiegazioni all’amica, scoprendo che, durante la sua breve assenza, Damiano l’ha baciata. Curcio ha quindi spronato Picariello a dimenticare il suo ex, concentrandosi esclusivamente su Pino, visto che è un bravo ragazzo e la ama davvero. Nel frattempo, Michele Saviani si è sentito in colpa per quanto accaduto ad Agata Rolando, investita mentre si recava a cercare il luogo dove è stato seppellito Assane.