Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto confermano quanto Rosa sia rimasta profondamente scossa dal bacio di Damiano. Nonostante le vacanze con Pino siano andate perfettamente, la donna non riuscirà a smettere di pensare a quel momento, e questo genererà in lei una grande confusione.

Nel frattempo, parallelamente a questa vicenda, emergeranno sempre più chiaramente i segni di una crisi profonda tra Damiano e Viola, per niente attenuata dal ritorno a Napoli della donna dopo il periodo trascorso con Eugenio in seguito all’intervento

Upas, anticipazioni dal 25 al 29 agosto: Rosa non smette di pensare al suo ex

Al ritorno dalla Turchia assieme a Pino (Antimo Casertano), Rosa (Daniela Ioia) farà rientro a Palazzo Palladini, dove riprenderà a lavorare presso l’abitazione di Giulia (Marina Tagliaferri).

Sebbene la vacanza sia andata molto bene, il pensiero della donna resterà però fermo a quel bacio con Damiano (Luigi Miele), avvenuto poco prima della partenza.

La donna infatti non riuscirà di smettere di pensare a quel momento intenso di passione avvenuto tra lei e il suo ex, sebbene sia consapevole che la percezione dell'evento potrebbe essere molto diversa per Damiano.

Un posto al sole: la crisi tra Viola e Damiano

Mentre Rosa sarà impegnata a sbrigare le faccende domestiche alla Terrazza, assisterà a una violenta discussione tra Damiano e Viola (Ilenia Lazzarin). A quanto pare, il poliziotto non riuscirà a perdonare alla sua compagna il fatto che la loro relazione non riesca a decollare. Al rientro a Napoli, la figlia di Ornella mostrerà infatti le stesse incertezze riguardo alla loro convivenza.

Damiano, inoltre, sebbene in apparenza abbia accettato la partenza di Viola, dentro di sé non le ha mai perdonato di essere rimasta accanto ad Eugenio (Paolo Romano).

Rosa osserverà la scena in silenzio, ma una parte di lei non potrà evitare di fare il tifo per quella rottura. La donna continuerà a custodire in segreto, nel profondo del cuore, la speranza che Damiano scelga proprio lei. Rosa, infatti, a differenza della sua rivale, sarebbe pronta a dedicarsi completamente all’uomo che ama, senza nessuna restrizione.

Pino è l'uomo perfetto ma non basta

Per allontanare quei pensieri, Rosa deciderà così di chiamare Pino al telefono. L’uomo resterà piacevolmente colpito da questo gesto affettuoso e le confiderà che anche lui stava pensando a lei, ma di aver evitato di contattarla per rispetto dei suoi spazi.

Pino dimostrerà ancora una volta di essere molto attento alle esigenze della sua compagna, ma evidentemente questo non basta.

Pino sarà ben lontano dall'immaginare la verità e cioè che Rosa lo abbia cercato in fretta e con un certo turbamento, solo per scacciare dalla mente i pensieri legati al suo ex.