Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto rivelano che Marina si metterà all'opera per elaborare un piano con cui incastrare Gennaro in merito alla morte di Assane.

Gennaro, però, riuscirà a scoprire in tempo l'inganno di Marina e reagirà con durezza.

Intanto, Viola tornerà a Napoli dopo alcune settimane trascorse accanto al suo ex Eugenio, ma il rapporto con Damiano non mostrerà segni di miglioramento.

Gennaro scopre l'inganno di Marina: anticipazioni Un posto al sole 25-29 agosto

Marina, rientrata a Napoli dopo le vacanze estive, avrà un solo obiettivo: riuscire a incastrare Gennaro Gagliotti e metterlo alle strette per il caso Assane.

Proverà in tutti i modi ad allearsi con Antonietta, facendo leva sul tradimento di suo marito.

Alla fine, Antonietta cederà e accetterà di sottostare al piano di Marina, il quale prevede di spiare e registrare Gennaro per riuscire ad avere una prova diretta della sua colpevolezza.

Il piano di Marina, però, non avrà gli effetti sperati: Gennaro riuscirà a scoprire in tempo l'inganno e non la prenderà bene, tanto che tra i due si riaccenderà lo scontro.

Viola ritorna a Napoli, ma è crisi con Damiano

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto su Rai 3, inoltre, rivelano che si assisterà al rientro a casa di Viola, dopo che è stata per un po' di settimane a Milano al fianco del suo ex Eugenio.

Avrà modo di rivedere Damiano che, tuttavia, continuerà a essere in forte crisi e chiederà alla donna di prendersi un periodo di riflessione, così da poter analizzare il loro rapporto.

Rosa, invece, dopo il bacio che c'è stato con Damiano, non potrà nascondere i suoi tormenti, consapevole di provare ancora dei sentimenti nei confronti del suo ex.

Niko, invece, si dirà pronto a fare il grande passo con Manuela: vuole farle la proposta di matrimonio.

La soap Un posto al sole torna in onda dopo due settimane di pausa estiva

Il ritorno di Un posto al sole su Rai 3 si preannuncia particolarmente complicato dal punto di vista Auditel, dato che la soap dovrà riportare pubblico nella consueta fascia oraria dopo due settimane di stop.

La Rai ha scelto di cancellare l'album dei ricordi di Upas per trasmettere le repliche del programma Finché la barca va condotto da Piero Chiambretti, che in access ha registrato una media di appena 400.000 spettatori con uno share che oscilla tra il 2 e il 3%.

A trarre vantaggio dall’assenza della soap è stata La ruota della fortuna, il game show dell'access prime time di Canale 5 che ha mantenuto una media di ben 4 milioni di spettatori in pieno agosto, fino al 29% di share.

Dal 2 settembre, a rendere più competitiva la sfida Auditel dell'access prime time ci penserà Stefano De Martino con il ritorno di Affari Tuoi previsto su Rai 1 dalle 20:40.