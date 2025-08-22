Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre rivelano che, tra Roberto e Gennaro, ci sarà una violenta lite che avrà delle amare conseguenze.

Gagliotti si ritroverà steso al suolo e finirà in ospedale, al punto che suo fratello Vinicio, preoccupato per ciò che è accaduto, deciderà di ritornare a Napoli.

Intanto, Michele si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia legata al suo stato di salute mentre Niko avanzerà la sua proposta di nozze a Manuela.

Scoppia la rissa tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti: anticipazioni Un posto al sole dall'1 al 5/09

Il clima tra Roberto e Gennaro diventerà escandescente, nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3: dopo aver smascherato il piano di Marina, Gagliotti finirà per avventarsi contro la donna, scatenando la reazione contrariata del marito.

Nascerà così una violenta colluttazione che porterà Roberto a sferrare dei pugni al volto di Gennaro, lasciandolo steso al suolo.

Un evento inaspettato che metterà in forte ansia Marina, consapevole del fatto che, adesso, sia lei che suo marito si ritroveranno nei guai.

E, in effetti, partiranno subito le indagini per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto: i poliziotti ascolteranno le testimonianze dei vari presenti sul Cantiere per cercare di capire cosa sia successo.

Vinicio in ansia per suo fratello Gennaro

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre, inoltre, rivelano che anche Vinicio verrà messo al corrente della situazione che sta vivendo suo fratello e, in ansia per quanto è successo, deciderà di precipitarsi a Napoli per tenerlo sotto controllo e cercare di arrivare alla verità dei fatti su questo scontro con Roberto Ferri.

Intanto, Michele si ritroverà a dover confrontarsi con una notizia poco incoraggiante legata allo stato di salute della sua gamba.

Niko, invece, dopo essersi ritrovato a fronteggiare situazioni imbarazzanti, riuscirà finalmente ad avanzare la sua proposta di matrimonio ufficiale all'amata Manuela, pronto a compiere il grande passo verso l'altare.

Il rapporto tra Gennaro e suo fratello Vinicio nei precedenti episodi di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Gennaro aveva preso in mano le redini dell'azienda di famiglia dopo la morte di suo padre.

Fin dal primo istante Gagliotti si era mostrato particolarmente perfido nei confronti di suo fratello, tanto da cercare di incastrarlo dati i suoi trascorsi per droga, così da farlo risultare inaffidabile.

Tra i due si arrivò così a un durissimo scontro, al termine del quale Vinicio scelse di allontanarsi per un po' di tempo da Napoli e provare così a rimettere insieme i cocci della sua vita.