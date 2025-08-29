Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 settembre 2025, rivelano che Viola tornerà a Napoli dopo un periodo trascorso accanto a Eugenio e finirà per avere un duro scontro con il compagno Damiano.

Intanto, Gennaro continuerà a tramare alle spalle di Roberto dopo l'aggressione subita, mentre Alice inizierà a temere di perdere Vinicio, a causa dei contrasti sempre più aspri tra le loro famiglie.

Damiano si scontra con Viola: anticipazioni Un posto al sole dall'8 al 12 settembre 2025

Viola rimetterà piede a Napoli dopo un breve periodo di assenza e dovrà confrontarsi con Damiano, che, nel frattempo, ha preso un'importante decisione legata al suo futuro professionale nelle forze dell'ordine.

Riterrà che questa scelta possa favorire un riavvicinamento con la sua compagna, ma, in realtà, non andrà così.

Finirà per avere l'ennesimo scontro infuocato con Viola e, questa volta, la discussione finirà per mettere seriamente a rischio la loro relazione.

Intanto, Micaela incoraggerà Samuel a dimostrare tutta la sua bravura come ballerino: i due si ritroveranno a fare un ballo particolarmente sensuale, che finirà per riavvicinarli in maniera del tutto sorprendente.

Gennaro Gagliotti spietato e pronto a incastrare Roberto Ferri

Nelle nuove puntate in onda in onda dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che, dopo l'aggressione, Gennaro Gagliotti continuerà a tramare alle spalle di Roberto, cercando di metterlo nei guai.

Intanto, Vinicio continuerà a seguire il caso di suo fratello, arrivando a scontrarsi più volte con la compagna Alice.

Quest'ultima comincerà a essere preoccupata per il suo futuro sentimentale con Vinicio, al punto da ipotizzare che possano arrivare anche a dirsi addio.

Marina aveva chiesto ad Antonietta di allearsi negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Marina aveva chiesto aiuto ad Antonietta per mettere alle strette suo marito Gennaro e cercare di incastrarlo per il caso della morte di Assane.

Complici i tradimenti di Gennaro ai danni di Antonietta, testimoniati da una serie di scatti rubati, Marina ha chiesto alla donna di schierarsi dalla sua parte e di filmare in segreto Gennaro.

Ignaro di essere ripreso, Gagliotti avrebbe confessato di essere il responsabile della morte di Assane, ritrovandosi costretto a pagare per il crimine commesso. Il piano delle due donne, però, non ha avuto l'effetto sperato.