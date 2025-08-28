Le anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre rivelano che Gennaro Gagliotti continuerà a mostrarsi spietato nei confronti di Roberto Ferri: il suo scopo sarà quello di metterlo nei guai per l'aggressione subita e in questo modo fargliela pagare amaramente.
Intanto Alice, complici le interferenze tra la sua famiglia e quella dei Gagliotti, si mostrerà disperata all'idea che tale situazione possa mettere a repentaglio la sua storia d'amore con Vinicio.
Gennaro Gagliotti sempre più spietato: anticipazioni Un posto al sole dall'8 al 12 settembre
Gennaro Gagliotti, ancora ricoverato in ospedale dopo l'aggressione subita, non esiterà a sferrare l'ennesimo colpo basso nei confronti di Roberto, reo di essersi presentato da lui per cercare di sistemare le cose ed evitare conseguenze peggiori.
Gennaro si mostrerà spietato: il suo scopo sarà quello di strumentalizzare la sortita di Roberto per aggravare ancora di più la sua posizione.
In questo modo Ferri si ritroverà a rischiare provvedimenti sempre più severi dopo aver messo a repentaglio la vita del suo acerrimo nemico.
Anche Vinicio, rientrato stabilmente a Napoli per stare al fianco del fratello, si occuperà del caso e cercherà di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
Alice disperata per Vinicio, Marina va in crisi
Le anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre rivelano che tale situazione finirà per mettere a repentaglio la storia d'amore tra Alice e Vinicio.
Le tensioni tra le rispettive famiglie renderà tutto più complicato e difficile da gestire, al punto che Alice comincerà a mostrarsi disperata: dopo l'ennesima discussione con Vinicio, inizierà a temere di poterlo perdere per sempre e vedere naufragata la loro storia d'amore.
Marina, invece, si metterà alla ricerca di nuovi alleati che possano spalleggiarla in merito alla gestione dei Cantieri Flegrei.
La dark lady della soap opera di Rai 3, però, non riuscirà a trovare delle persone in grado di darle il supporto necessario e finirà per sentirsi sempre più in crisi, vittima della perfidia di Gennaro Gagliotti, che intende rovinare Roberto Ferri.
Marina aveva sempre avuto dei dubbi su Gennaro Gagliotti negli episodi precedenti di Upas
Nelle puntate precedenti della soap, Marina era stata la prima ad avere dei dubbi sull'alleanza tra Roberto e Gennaro.
La signora Giordano cercò di mettere in guardia il suo compagno dal rischio che stavano correndo, salvo poi ritrovarsi costretta a fare un passo indietro, data la difficilissima situazione economica in cui versavano i Cantieri, vicini ormai al rischio di un possibile fallimento finanziario.