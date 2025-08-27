Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre rivelano che la posizione di Roberto Ferri si aggraverà sempre più in merito al caso dell'aggressione ai danni di Gennaro Gagliotti.

Il ricco imprenditore non avrà intenzione di fargliela passare liscia e si dirà pronto a tutto pur di riuscire ad avere la meglio, facendo crollare Ferri nel vortice della disperazione.

Intanto Viola, rientrata nuovamente a Napoli dopo essere stata a Milano da Eugenio, si mostrerà delusa per le scelte maturate dal compagno.

Roberto Ferri disperato: anticipazioni Un posto al sole dall'8 al 12 settembre

La presenza di Roberto Ferri in ospedale, per cercare di far tornare il sereno con Gennaro, finirà per avere degli esiti negativi e inaspettati.

Gennaro non avrà alcuna intenzione di soprassedere su quanto è successo, tanto da strumentalizzare la presenza in ospedale di Roberto per aggravare ancora di più la posizione del rivale agli occhi degli inquirenti che stanno portando avanti le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica.

Tale situazione getterà Roberto nel vortice della disperazione, ben consapevole del fatto che la sua posizione rischia di aggravarsi seriamente.

Intanto Marina Giordano proverà a trovare dei nuovi alleati in grado di spalleggiarla nella gestione dei Cantieri Flegrei, ma non riuscirà ad avere la meglio.

Viola delusa ancora da Damiano: si riaccende la crisi tra i due

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Viola rimetterà piede a Napoli dopo essere stata nuovamente a Milano per assistere il suo ex Eugenio.

La donna verrà a conoscenza delle importanti novità riguardanti il futuro professionale di Damiano che, a sua volta, spererà in una riappacificazione con la compagna.

Le cose, però, non andranno nel verso sperato: tra Viola e Damiano il clima continuerà a non essere dei migliori e si ritroveranno ai ferri corti, dato che la figlia di Ornella si mostrerà delusa per le scelte fatte dal compagno.

Damiano aveva messo in discussione la relazione con Viola negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole era stato Damiano a mettere in discussione la relazione con Viola, dopo che la donna scelse di rinunciare alle vacanze estive per assistere al suo ex compagno Eugenio, in procinto di essere operato al cuore.

Un gesto forte che mise in crisi Damiano, tanto che al rientro a Napoli di Viola, le chiese di prendersi un periodo di riflessione, così da capire se effettivamente fossero ancora fatti per stare insieme oppure se fosse giunto il momento di prendere due strade differenti.