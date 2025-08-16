Le anticipazioni della nuova stagione di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 agosto, rivelano che Guido apparirà pentito delle sue azioni e intenzionato a tornare con Mariella, anche se la riconciliazione non sarà affatto scontata.

Nel frattempo, Gianluca mostrerà maggiore apertura verso Alberto, mentre Marina porterà avanti con determinazione il suo piano contro Gagliotti. Sul fronte sentimentale, Niko organizzerà la proposta di matrimonio per Manuela, mentre Viola sarà divisa tra Eugenio e Damiano.

Guido cerca un confronto con Mariella

Mariella Altieri, tornata in città dopo le vacanze trascorse con Cerruti, si accorgerà che il figlio ha vissuto giorni sereni e privi di problemi insieme al padre.

Questo nuovo equilibrio la metterà in agitazione, poiché temerà che la sua presenza possa incrinare quella ritrovata armonia.

Nel frattempo, Guido avrà qualcosa di importante da confessarle riguardo al legame che di recente li ha avvicinati di nuovo e quella conversazione potrebbe segnare l’inizio di una svolta inaspettata.

Il futuro di Mariella

Al momento è difficile capire se Guido e Mariella riusciranno davvero a ritrovarsi. La loro popolarità come coppia è ai minimi storici e Guido non ha fatto nulla che possa giustificare un perdono. Piuttosto, sembra che per lui Mariella rappresenti solo la strada più comoda in un gioco di equilibrio emotivo. Lei finisce per sentirsi trascinata, mentre Guido continua a gestire la relazione secondo i suoi interessi.

Con queste premesse, resta un’incognita la direzione che gli sceneggiatori vorranno dare a questa storia.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto: Antonietta spia Gennaro, Gianluca pronto a rivedere suo padre

Gianluca Palladini lascerà la Terrazza e, grazie alla mediazione di Luca, accetterà di rivedere Alberto.

Non tollerando più la presenza di Gagliotti ai Cantieri, Marina porterà avanti il suo piano. L'imprenditrice convincerà Antonietta a registrare di nascosto un audio, sperando che Gennaro confessi il proprio coinvolgimento nell’omicidio di Assane. Un piano rischioso che potrebbe però portare a tragiche conseguenze.

Micaela Cirillo tornerà a Napoli convinta che l’estate abbia segnato la fine della storia tra Samuel e Gabriela, ma la realtà potrebbe essere molto diversa.

Niko Poggi, con l’aiuto di Filippo, organizzerà una proposta di matrimonio indimenticabile per Manuela. Tuttavia i loro comportamenti bizzarri inizieranno a insospettire le sorelle Cirillo, che potrebbero intuire il piano prima del previsto.

Viola farà rientro a Napoli dopo essere stata accanto a Eugenio a Milano, durante il suo intervento. Le condizioni di salute del magistrato e il peso delle spiegazioni da dare al piccolo Antonio finiranno per alimentare nuove tensioni con Damiano. Nel frattempo Ornella, sempre più perplessa, inizierà a sospettare che tra Viola ed Eugenio ci sia ancora un legame mai davvero spento.