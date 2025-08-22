Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano colpi di scena emozionanti nel mese di settembre, riguardo alle vicende che ruotano attorno alla figura di Gennaro Gagliotti. La trama prenderà il via venerdì 29 agosto, quando Marina convincerà Antonietta a registrare una confessione del consorte. Quest'ultimo, dal canto suo, si renderà conto del tranello e nascerà una violenta discussione con Roberto Ferri, che alzerà le mani contro l'imprenditore. A partire dalle puntate in onda nel mese di settembre su Rai 3, inizieranno le indagini della polizia per fare luce sull'accaduto.

Gennaro scopre l'inganno di Antonietta e dà in escandescenza

Gennaro non si sentirà al sicuro nemmeno in famiglia, poiché scoprirà ben presto che sua moglie Antonietta si è schierata dalla parte dei coniugi Ferri. Tale situazione porterà l'amministratore delegato dei Cantieri Flegrei Palladini ad andare su tutte le furie, iniziando una lite furibonda con Roberto. Quest'ultimo, ormai stremato dal socio in affari, alzerà le mani contro Gagliotti. Le anticipazioni della soap partenopea del mese di settembre rivelano che la situazione non verrà risolta in modo civile, ma ci saranno delle gravi conseguenze: la polizia sarà costretta a intervenire.

Gli investigatori indagano sulla lite fra Roberto e Gagliotti

Nel frattempo, verrà dato spazio alle vicende delle forze dell'ordine e degli investigatori, che indagheranno sulla faccenda. Verranno quindi interrogati i testimoni presenti sul luogo in cui avverrà l'aggressione. Le anticipazioni non rivelano però come evolverà il rapporto imprenditoriale fra Roberto e Gennaro, che, va ricordato, sono soci ai Cantieri. Inoltre, non ci sono ancora indicazioni su eventuali conseguenze penali per Ferri. Va aggiunto, però, che è certo il ritorno di Vinicio, che sarà costretto a tornare a Napoli. Un dettaglio interessante emerso riguardo alla lite è che ci saranno diverse versioni dei fatti: i testimoni, quindi, non forniranno la stessa dichiarazione su quanto accaduto.

Occorrerà capire chi dirà la verità e chi, invece, mentirà, e quali saranno le motivazioni che porteranno qualcuno a dichiarare il falso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eugenio e Viola sono partiti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Viola ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano per stare accanto all'ex consorte durante il ricovero ospedaliero. Nel frattempo, Damiano non ha preso bene la decisione della sua fidanzata e, deluso da lei, ha avuto un avvicinamento con Rosa. Spazio anche alle vicende di Marina, che ha ingaggiato un investigatore per spiare Gagliotti e scoprire la sua relazione con una donna. La signora Ferri si è quindi recata da Antonietta con le foto del tradimento, per svelarle la doppia vita di suo marito.