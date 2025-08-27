Giovedì 28 agosto ci sarà un cambio di programmazione nel palinsesto serale di Rai 3: l’episodio di Un posto al sole previsto per le 20:50 non andrà in onda per lasciare spazio alla trasmissione di eventi di atletica. La puntata verrà recuperata venerdì 29 agosto, con la messa in onda di due episodi consecutivi a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole non va in onda giovedì 28 agosto

Nella serata di giovedì 28 agosto è prevista una variazione nel palinsesto di Rai 3: a partire dalle ore 20 andrà in onda la serata conclusiva della Diamond League 2025 da Zurigo.

La trasmissione sportiva occuperà anche la fascia oraria solitamente riservata a Un posto al sole, che quindi non sarà trasmesso come di consueto alle 20:50. La modifica è stata decisa all’ultimo momento, poiché inizialmente era prevista la messa in onda dell’episodio 6764.

Venerdì 29 agosto vengono trasmesse due puntate di Un posto al sole

Per garantire la continuità narrativa della soap partenopea, è previsto il recupero dell’episodio non trasmesso il 28 agosto il prima possibile. La puntata andrà quindi in onda nella serata di venerdì 29 agosto. I telespettatori potranno assistere a un doppio episodio con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, con la trasmissione delle puntate 6764 e 6765.

È prevista inoltre una leggera variazione nell’orario di messa in onda: non inizierà alle 20:50 come di consueto, ma l’orario sarà anticipato alle 20:45. Il secondo episodio, invece, comincerà alle 21:15 e terminerà alle 21:40.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Viola e Ornella sono tornate a Napoli

Lunedì 25 agosto è intanto iniziata la trentesima stagione di Un posto al sole e, negli episodi già andati in onda su Rai 3, è stato svelato cosa è accaduto ai protagonisti durante le loro vacanze estive. Viola e Ornella hanno trascorso alcuni giorni a Milano per stare accanto a Eugenio in ospedale, per poi fare ritorno a Napoli. Raffaele ha così potuto riabbracciare sua moglie e la figliastra dopo un periodo di lontananza.

Nel frattempo, Damiano si è mostrato freddo nei confronti della sua fidanzata, senza particolare entusiasmo alla notizia del suo ritorno. Spazio anche alle vicende di Pino e Rosa, rientrati dalla Turchia dove hanno vissuto momenti romantici insieme. Gianluca, invece, è rimasto a Palazzo Palladini con Giulia e Luca. Il dottor De Santis ha convinto il giovane Palladini a riavvicinarsi a suo padre, e Gianluca ha deciso di concedere ad Alberto una seconda possibilità per ricucire il loro rapporto. Micaela, infine, ha continuato a pensare a Samuel, pentendosi di averlo lasciato e dubitando della felicità del suo ex con la nuova compagna, Gabriela.