Le anticipazioni sull'inizio della trentesima stagione di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 agosto, rivelano che Damiano ingannerà Viola, tenendola all’oscuro della verità su quanto accaduto con la sua ex, Rosa.

Rientrata a Napoli, dopo alcune settimane trascorse al fianco di Eugenio, Viola dovrà fare i conti anche con i dubbi di sua madre Ornella sul rapporto con l’ex marito.

Intanto, Gennaro diventerà vittima inconsapevole del piano architettato da Marina e Antonietta: le due si alleeranno per incastrarlo nel caso della morte di Assane.

Damiano inganna Viola: come inizia la trentesima stagione di Un posto al sole su Rai 3

Viola rimetterà piede a Napoli dopo un periodo di assenza e si troverà a riprendere in mano le redini del non facile rapporto con il compagno Damiano.

Il poliziotto, però, finirà per ingannare la sua compagna, dato che non avrà il coraggio di confessarle la verità in merito al tradimento commesso alle sue spalle con Rosa.

Tra i due, nelle puntate finali della scorsa stagione, c'è stato un bacio che ha messo in forte crisi Damiano. Il ragazzo, però, non se la sentirà di essere sincero al 100% con Viola e, almeno nelle puntate iniziali di questa trentesima stagione, preferirà non dirle come stanno le cose.

Gennaro spiato in segreto, Niko pronto per il fatidico sì

Le anticipazioni sulle puntate iniziali di Un posto al sole fino al 29 agosto, inoltre, rivelano che Gennaro sarà nel mirino di Marina e Antonietta.

Quest'ultima, dopo aver scoperto il tradimento del marito con un'altra donna, deciderà di allearsi con la signora Giordano per vendicarsi di lui: lo scopo sarà quello di spiarlo in segreto e registrarlo, così da ottenere un’ammissione di colpa in merito al caso della morte di Assane.

Le due crederanno di avere la situazione in pugno, ma un imprevisto rischierà di mandare all'aria il loro piano.

Intanto, per Niko arriverà il momento di procedere con la proposta di matrimonio per Manuela: un evento speciale che il ragazzo deciderà di organizzare nei minimi dettagli.

Michele ha avuto dei dubbi su Gennaro dopo la scomparsa misteriosa di Assane

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Michele è stato il primo ad avere dei dubbi su Gennaro dopo la sparizione di Assane.

Il giornalista, fin dal primo istante, ha ipotizzato che la colpa fosse dell'imprenditore, visto che Assane aveva denunciato il caporalato nell'azienda Gagliotti, lasciandosi andare a una testimonianza chiave che avrebbe messo in bilico l'intera stabilità economica di Gennaro.