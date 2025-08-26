Le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel corso del mese di settembre su Rai 3 rivelano che Gennaro Gagliotti si ritroverà a vivere una situazione di grande pericolo, dopo essere stato brutalmente aggredito da Roberto Ferri.

Intanto Damiano, dopo aver vinto il concorso come viceispettore, si mostrerà pronto a voltare pagina complice anche la profonda crisi che sta vivendo con Viola.

Gennaro Gagliotti si ritrova in serio pericolo: anticipazioni Un posto al sole settembre 2025

Per Gennaro e Roberto si arriverà allo scontro finale nel corso dei prossimi episodi della soap che saranno trasmessi durante il mese di settembre su Rai 3.

I due si scontreranno duramente e, questa volta, sarà Ferri ad esagerare nei confronti dell'imprenditore, al punto da sferrargli dei violenti pugni al volto che lo metteranno in serio pericolo.

Marina resterà sconvolta dal gesto di Roberto e, intanto, si renderà conto che questa volta sono davvero nei guai dato che verranno avviate delle indagini per cercare di capire cosa sia successo e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tale situazione porterà anche Vinicio a rientrare a Napoli al più presto, così da poter prendersi cura di suo fratello e avere chiarezza sulle indagini in corso.

Damiano pronto a voltare pagina nei nuovi episodi di settembre

Per Damiano, invece, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda durante il mese di settembre ci sarà spazio per una scelta importante dal punto di vista professionale, che lo metterà a durissima prova.

Il poliziotto riceverà l'esito del concorso come viceispettore: lo ha superato con successo e adesso si dirà pronto a voltare pagina e a valutare anche la possibilità di lasciare Napoli per trasferirsi altrove e fare carriera.

Un duro colpo in primis per Rosa che, quando apprenderà la notizia, non farà i salti di gioia e cercherà in tutti i modi di convincere il suo ex compagno a non fare delle scelte affrettate, complice anche la delicata situazione sentimentale che da un po' di tempo sta vivendo con Viola.

La profonda crisi tra Viola e Damiano negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Viola e Damiano si ritrovarono ai ferri corti dopo che la donna scelse di dare il suo pieno supporto all'ex Eugenio, in procinto di dover essere operato al cuore.

Viola scelse di rinunciare alle vacanze estive per accompagnare Eugenio a Milano, finendo per deludere profondamente Damiano.

Da quel momento, tra i due, si venne a creare una profonda fattura che segnò negativamente il loro rapporto sentimentale, mettendoli a dura prova.