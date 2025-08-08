Le puntate autunnali di Un posto al sole, in programma nuovamente da lunedì 25 agosto dopo la pausa estiva, vedranno Marina Giordano al centro dell'attenzione.

La dark lady della soap opera porterà avanti la sua battaglia contro Gennaro Gagliotti, intenzionata a farlo dimettere da amministratore delegato dei Cantieri Flegrei.

Spazio poi al ritorno a Napoli di Vinicio Gagliotti.

Marina senza scrupoli nei confronti di Gennaro: cosa succede a Un posto al sole in autunno

Marina non demorderà con Gennaro Gagliotti. La signora Giordano porterà avanti la sua battaglia contro il ricco imprenditore che, da quando è diventato il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, si è trasformato in un tiranno coi coniugi Ferri.

Questa volta Marina spererà di contare sul sostegno di Antonietta, moglie di Gennaro, dopo averle mostrato le foto compromettenti dei tradimenti del marito.nGennaro dovrà affrontare la difficile situazione con sua moglie e cercare di tenere a bada i colpi bassi di Marina.

Il ritorno di Vinicio Gagliotti nei nuovi episodi di Upas

Si assisterà anche al ritorno in scena di Vinicio Gagliotti. Dopo un breve periodo di assenza, il ragazzo tornerà a Napoli e non si escludono nuovi contrasti e scontri infuocati proprio con il fratello maggiore Gennaro.

Damiano, invece, si ritroverà a dover affrontare un momento di profonda crisi dopo il bacio con la sua ex Rosa: troverà il coraggio per confessare il tradimento alla compagna Viola?

Cancellato l'album dei ricordi di Un posto al sole dal palinsesto estivo

In attesa dei nuovi episodi di Un posto al sole, quest'anno la Rai ha scelto all'ultimo momento di cancellare l'album dei ricordi della soap opera dal palinsesto estivo dell'access prime time.

Da lunedì 11 agosto e per le successive due settimane era in programma il best of della stagione appena trascorsa, ma alla fine si è optato per una cancellazione dalla programmazione di Rai 3.

La soap andrà in pausa per due settimane e, dal prossimo lunedì, alle 20:50 andranno in onda le repliche di Finché la barca va, il talk show condotto da Piero Chiambretti, che terrà compagnia al pubblico fino all'inizio della prima serata, fissata per le 21:25 circa.