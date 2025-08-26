Dopo due settimane di pausa è ripartita la soap Un posto al sole, giunta alla sua trentesima stagione. In apertura c'è stato il doveroso omaggio alla storica regista e autrice Federica Marchetti, deceduta nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda la narrazione, non ci sono particolari eventi da segnalare, ma gli spettatori più attenti hanno notato un'importante modifica alla sigla, che ha visto due piccoli protagonisti esclusi: Antonio e Irene.

Un posto al sole, parte la trentesima stagione: attese molte novità

Lunedì 25 agosto ha fatto il suo debutto la trentesima stagione del daily drama partenopeo, un traguardo storico che sarà celebrato con alcuni eventi speciali non ancora svelati totalmente.

Tra gli annunci più discussi spicca la partecipazione, già ufficializzata, di Whoopi Goldberg, il cui ingresso nel cast è previsto per febbraio: le sarà dedicata un’intera storyline che dovrebbe articolarsi in più puntate.

La nuova sigla di Upas: escono Irene e Antonio

C'era grande attesa anche per la nuova sigla, che tradizionalmente viene aggiornata all’inizio di ogni stagione con nuovi personaggi. Ieri però non ci sono stati nuovi ingressi. Nulla di fatto quindi per Clara, Sasà e Samuel, tuttavia va segnalata comunque una modifica importante.

Due dei quattro bambini presenti nella scorsa stagione sono stati rimossi dalla sigla. Nella intro sono rimasti Manuel e Jimmy, accompagnati da una grafica aggiornata, mentre sono scomparsi Irene e il piccolo Antonio.

In effetti i due giovanissimi erano apparsi molto poco nella stagione precedente. Le bambine Irene ed Elisabetta in particolare sono diventate oggetto di meme tra i fan per la loro continua assenza, al punto da sembrare confinate da mesi nella loro stanza senza più alcuna scena in video.

Resta da capire se ci sarà un recasting con attrici più grandi o se saranno riproposte le stesse interpreti nei prossimi episodi. In ogni caso non è da escludere che la sigla possa subire ulteriori aggiornamenti nel corso della nuova stagione.

Le nuove trame di Un posto al sole: occhio a Viola ed Eugenio

Per quanto riguarda la trama, non ci sono stati grandi scossoni. La puntata ha confermato la presenza di Giulia, Luca e Raffaele a Palazzo Palladini.

Sono riapparsi anche Niko, Emanuela, Serena e Filippo, ancora in vacanza al mare. Inoltre, si sono rivisti Rosa e Pino, apparentemente sereni e in ottimi rapporti, anche se questa calma potrebbe non durare a lungo.

L’unico sussulto è arrivato dalle condizioni di salute di Eugenio che, a quanto pare, non sono ancora ottimali. Non si prevedono sviluppi negativi per questo personaggio, tuttavia cresce la sensazione che l’intervento possa diventare l’elemento catalizzatore per un possibile ritorno di fiamma tra lui e Viola.