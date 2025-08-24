Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti difficili per Ferri a causa di un impeto violento di rabbia. Nella puntata che andrà in onda lunedì 1° settembre alle 20:50 su Rai 3, la polizia avvierà le indagini per fare luce sui pugni sferrati da Roberto a Gennaro Gagliotti. Nel frattempo Mariella confesserà a Sasà quanto è accaduto con Guido, mentre Serena e Manuela manderanno all’aria, a causa di un equivoco, la romantica proposta di matrimonio che Niko avrebbe voluto fare.

La polizia vuole fare luce sull'aggressione di Ferri a Gagliotti

La polizia interverrà tempestivamente a causa di un fatto grave che accadrà fra due protagonisti. Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti saranno al centro dell'ennesima storyline che porterà a galla le divergenze e vecchi dissapori. Sarà Ferri a compiere un gesto violento ai danni di Gagliotti: sferrerà pugni contro il suo socio.

Il tutto non finirà in sordina, poiché la polizia verrà coinvolta e l'arrivo delle forze dell'ordine darà il via alle indagini per ricostruire la dinamica esatta dei fatti.

Le anticipazioni della puntata del 1° settembre comunque per ora non chiariscono quale sia la causa scatenante che porterà Roberto a reagire con estrema violenza contro il marito di Antonietta, né se quest’ultimo possa averlo provocato per l’ennesima volta.

Sasà ha un chiarimento con Mariella

Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende legate agli ex coniugi Del Bue. Mariella, infatti, troverà il coraggio di rivelare a Sasà cosa è accaduto con Guido nei giorni precedenti. Va ricordato che Cerruti è ancora all’oscuro della notte passionale fra Guido e Mariella, avvenuta prima della partenza per le vacanze. Sasà resterà male quando ascolterà il racconto della sua amica, rimanendo dispiaciuto più che altro per non essere stato messo al corrente a suo tempo. Tuttavia, Salvatore si dimostrerà comprensivo, supportando Mariella. Parallelamente, Serena e Manuela manderanno all’aria i propositi romantici di Niko a causa di un equivoco. In tutta la vicenda, ci saranno delle conseguenze anche per Filippo, che verrà messo in difficoltà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha baciato Rosa

Nei precedenti episodi di Un posto al sole trasmessi su Rai 3, Damiano ha baciato la sua ex Rosa in un momento di sconforto a causa della delusione ricevuta da Viola. Quest’ultima, infatti, ha deciso di partire per Milano per accompagnare il suo ex marito in ospedale. Renato, invece, ha scoperto i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, iniziando a usarla per svolgere semplici compiti.

Raffaele, intanto, ha notato lo strano comportamento di suo cognato, sospettando che gli stesse nascondendo qualcosa.