Nella puntata di Un posto al sole prevista per lunedì 1° settembre, l'attenzione è tutta su Roberto Ferri.

A seguito della lite con Gennaro Gagliotti, la polizia avvia un'indagine, mettendo l'uomo d'affari in una posizione scomoda e pericolosa. Costretto a fare i conti con le possibili conseguenze legali, Ferri vede la sua reputazione e i suoi affari a rischio. Questa inaspettata evoluzione della vicenda crea un'ombra scura sul suo futuro.

Roberto Ferri sotto indagine per la rissa

La puntata si apre con la polizia che indaga su Roberto Ferri dopo lo scontro con Gennaro Gagliotti.

I colpi sferrati potrebbero avere conseguenze più gravi del previsto, costringendo le forze dell'ordine a fare luce sull'accaduto e mettendo in una situazione difficile l'uomo d'affari.

Questa inattesa evoluzione della vicenda getta un'ombra sulla vita di Roberto, che si trova costretto a rispondere delle sue azioni.

La sua posizione, già instabile, rischia di compromettere anche la sua reputazione e i suoi affari, con ripercussioni imprevedibili sul suo futuro e sulle persone a lui vicine.

I problemi d'amore di Niko e Filippo

Roberto Ferri non è il solo ad avere dei problemi. Anche Niko e Filippo si ritrovano in una situazione complicata a causa di un equivoco in cui sono finite Serena e Manuela.

Questo malinteso rischia di compromettere i progetti sentimentali di Niko (che vuole chiedere alla compagna di sposarlo) e coinvolge anche Filippo, che si trova invischiato in un imprevisto che non lo riguarda direttamente.

Mariella svela la verità a Sasà

Mariella prende infine la difficile decisione di raccontare a Sasà tutta la verità su come stiano le cose tra lei e Guido. Sebbene l'amico rimanga deluso per essere stato tenuto all'oscuro, si dimostra un vero sostenitore e le offre il suo appoggio incondizionato.

Questa confessione segna un punto di svolta nel rapporto, portando a una riconciliazione che rafforza la loro amicizia.

Ascolti TV 29 agosto: ottimi dati per la Ruota della Fortuna

Continua nel frattempo il buon successo Auditel di Un Posto al Sole, la puntata del 29 agosto ha infatti totalizzato 1.225.000 spettatori conquistando un significativo 7.3% di share.

La serata è stata positiva anche per Canale 5, che con La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.146.000 spettatori raggiungendo uno share del 25.1%, e Rai 1, con Techetechetè ad aver raccolto 2.677.000 spettatori (share del 16.3%).

Nel dettaglio, gli altri canali hanno registrato i seguenti risultati: