Napoli non è mai stata così calda. Non parliamo della temperatura, ma dell’atmosfera che si respira al Palazzo Palladini. Dal 25 al 29 agosto 2025, Un Posto al Sole torna in prima serata su Rai 3 dopo la pausa estiva. Protagonista l'amore con le sue controversie: se Filippo e Niko penseranno alla proposta perfetta di matrimonio per Manuela, Viola sarà combattuta tra Eugenio e Damiano, mentre Rosa non farà altro che pensare a quest'ultimo.

Gli inquilini del Palazzo si ritrovano: chi rientra dalle vacanze, chi non ha mai lasciato la città e chi è stato costretto a partire per motivi di salute.

Eugenio, reduce da un intervento delicato, affronta conseguenze che pesano anche sul legame con Viola. Mentre Niko, Manuela, Serena e Filippo si godono gli ultimi giorni d’estate, Micaela rientra con un obiettivo preciso: capire se l’amore tra Samuel e Gabriela è cresciuto… o si è frantumato come lei spera. Raffaele, ospite di Luca e Giulia, si lamenta del silenzio di Renato, che da più di un mese sembra vivere come un eremita.

Un posto al sole torna il 25 agosto su Rai 3: le nuove anticipazioni

Gianluca, per evitare suo padre, decide di lasciare la Terrazza. Ma sarà proprio Luca a spingerlo verso una scelta che sorprenderà tutti. Intanto, Viola torna da Milano per stare accanto a Eugenio, ma le nuvole sul suo rapporto con Damiano non sembrano dissiparsi.

Gli spettatori di Un posto al sole si aspettavano un dietrofront di Viola, eterna brava ragazza e sempre pronta a fare la cosa giusta, al punto di diventare davvero pedante e noiosa. Indole perfetta per stare con l'ex marito e non certo con Renda. Vedremo.

Intanto, il ritorno di Antonio porta Viola a raccontargli la verità sulle condizioni del padre, scatenando reazioni a catena anche con Damiano. Niko è pronto a un passo decisivo, ma in Manuela riaffiora una gelosia incontrollata. Dopo un chiarimento con il padre, Gianluca si riconcilia con Luca… ma forse sta dando troppa fiducia alla persona sbagliata: Alberto.

Filippo e Niko preparano la proposta di matrimonio per Manuela

Marina, appena rientrata, convince Antonietta a vendicarsi di Gennaro.

Viola e Damiano si scontrano, mentre Ornella sospetta che tra sua figlia ed Eugenio ci sia più di una semplice amicizia. Rosa è ancora segnata dal passato con il suo ex. Mariella, di ritorno dalle vacanze, teme che il figlio possa soffrire per il cambiamento.

Il piano di Marina per incastrare Gennaro sembra funzionare: vuole che Antonietta registri una confessione sull’omicidio di Assane. Ma qualcosa andrà storto. Mariella rientra con Sasà e Guido vuole finalmente parlare di ciò che è successo tra loro. Intanto Filippo e Niko preparano il momento perfetto per la proposta di matrimonio a Manuela ma lei e Serena iniziano a sospettare che ci sia sotto qualcosa. Speriamo che questa sia la volta buona per Niko.