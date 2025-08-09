Un posto al sole si ferma per due settimane, dal 9 al 24 agosto. Quest’anno non andrà in onda il tradizionale album dei ricordi, diventato negli anni una consuetudine estiva per i fan.

Al posto della soap opera partenopea saranno trasmesse le repliche di “Finché la barca va”, il talk show condotto da Piero Chiambretti.

Upas si ferma per due settimane

In sostituzione di Un posto al sole, Rai 3 rimanderà il programma di Chiambretti "Finché la barca va” in un’estate in cui i palinsesti si sono affidati spesso a repliche per riempire i palinsesti. Negli anni passati, Un posto al sole non abbandonava del tutto i fan e, nelle settimane centrali di agosto, veniva proposta una programmazione speciale dedicata alle storie più amate.

Nell'ultima edizione de Le storie di Un posto al sole venne, inoltre, introdotto il personaggio di Pino che sarebbe poi diventato una presenza fissa del cast nella ventinovesima stagione.

Gli ascolti poco brillanti e la sovraesposizione di un prodotto trasmesso praticamente senza interruzioni devono però evidentemente aver spinto la produzione, quest'anno, a concedersi due settimane di vera pausa, senza alcun omaggio o contenuto extra per i fan.

Quando torna Un posto al sole

I fan non dovranno attendere a lungo, poiché Un posto al sole tornerà in onda lunedì 25 agosto 2025 alle 20.50 su Rai 3 con le nuove puntate della trentesima stagione.

Tra le novità più attese spicca l’arrivo della guest star internazionale Whoopi Goldberg, che ha confermato la sua partecipazione durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Tutte le domande rimaste senza risposta

L’ultima puntata di Un posto al sole, andata in onda venerdì 8 agosto, ha lasciato molte domande senza risposta. Al centro della narrazione restano le vicende di Viola, Eugenio, Pino e Rosa, chiamati a confrontarsi per rivelare i propri sentimenti. Sul fronte emotivo c’è attesa anche per capire se Guido e Mariella torneranno definitivamente insieme, mentre cresce la curiosità sul ruolo che avrà Gianluca nelle prossime puntate.

Un altro nodo da sciogliere riguarda Gagliotti. Marina è convinta di aver trovato un’alleata in Antonietta, ma la donna potrebbe tradirla per favorire il marito.

Rimane aperta anche la questione legata a Luca. Giulia ha chiesto aiuto prima a Rosa e poi a Gianluca, ma a settembre sarà necessaria una soluzione più definitiva.

Gli autori dovranno inoltre decidere come gestire il personaggio di Agata, attualmente in coma. Si tratta di una figura ingombrante dal punto di vista narrativo, ma con il potenziale per offrire spunti molto interessanti. Ci sarà spazio anche per le gemelle Cirillo e per Filippo e Serena, rimasti in secondo piano negli ultimi mesi.