Mancano soltanto due puntate al gran finale di stagione di Un posto al sole, che andrà in onda venerdì 8 agosto. Il conto alla rovescia è cominciato e la tensione cresce di giorno in giorno. Nella puntata del 6 agosto, Marina ha consegnato ad Antonietta le prove fotografiche dei tradimenti del marito, aprendo la strada alla sua mossa finale. Nelle ultime puntate, l’imprenditrice cercherà di spingere Antonietta a registrare il coniuge, così da poterlo incastrare una volta per tutte.

Nel frattempo, Gianluca romperà il silenzio e racconterà cosa gli è successo, aprendo le porte a un possibile ritorno stabile nella trentesima stagione.

Tuttavia, l’attesa più grande ruota intorno a un momento destinato a far discutere. Damiano e Rosa si lasceranno travolgere da un bacio carico di emozione, un gesto che potrebbe dare il via a un cambiamento profondo e del tutto inatteso per entrambi.

Marina vuole usare Antonietta per i suoi scopi

A una prima occhiata, potrebbe sembrare che Marina stia cercando di entrare in empatia con Antonietta per aiutarla, ma chi conosce davvero questo personaggio sa bene che l’imprenditrice sta soltanto manipolando la ragazza per convincerla a schierarsi dalla sua parte. Nel finale di stagione, Marina le consegnerà un registratore digitale con l’obiettivo di raccogliere prove utili a incastrare il marito e costringerlo a pagare per i suoi tradimenti.

La verità è che a Marina importa poco dell’infedeltà coniugale di Gennaro e ancora meno delle sofferenze sentimentali di Antonietta. Il suo unico scopo è liberarsi di Gennaro come amministratore delegato dei Cantieri.

Attenzione, però, perché la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata. Antonietta potrebbe decidere di voltare le spalle a Marina e raccontare tutto a suo marito, nella speranza che la sua lealtà venga premiata e la aiuti a riconquistare il suo affetto.

Damiano bacia Rosa, Gianluca pronto a riavvicinarsi ad Alberto

Nel momento in cui Viola e Ornella si prepareranno a raggiungere Milano insieme a Eugenio per affrontare l’intervento, la tensione emotiva esploderà da un’altra parte.

Damiano, ancora ferito per quello che è successo, non riuscirà a trattenersi. Così, spinto da una miscela di rabbia e confusione, finirà per baciare Rosa. Un gesto travolgente che la coglierà di sorpresa, proprio mentre si appresta a partire con Pino.

Intanto, Silvia e Michele cercheranno un po’ di leggerezza concedendosi qualche giorno di vacanza. Tuttavia, per lui sarà tutt'altro che facile lasciarsi tutto alle spalle. Il pensiero di Agata continuerà a tormentarlo e quel senso di colpa lo accompagnerà ovunque.

Nel frattempo, Gianluca, dopo aver nascosto la verità per un po’, si deciderà a uscire allo scoperto. Rivelerà a Luca di essere tornato a Napoli e confiderà a lui e a Giulia tutta la verità su ciò che gli è accaduto.

Il ragazzo, ancora fragile ma deciso a voltare pagina, proverà a tendere la mano verso suo padre. Un primo passo che potrebbe segnare un nuovo inizio.

La soap va in pausa ad agosto

Un posto al sole si prenderà una pausa estiva dall’11 al 22 agosto. In quel periodo, al posto della soap, andranno in onda le repliche del programma di Chiambretti, Finché la barca va. A differenza degli scorsi anni, questa volta non ci sarà il consueto “album dei ricordi” con i momenti clou della stagione.

Chi ama la soap, però, può tirare un sospiro di sollievo. L’attesa non sarà lunga. Lunedì 25 agosto è già stata ufficializzata la partenza della trentesima stagione, un traguardo importante che si preannuncia ricco di novità e sorprese. Tra queste, spicca il debutto di una guest star d’eccezione. Whoopi Goldberg, che farà il suo ingresso nella soap agli inizi del 2026