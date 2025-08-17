Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano movimenti sospetti per alcuni protagonisti della soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda venerdì 29 agosto alle 20:50 su Rai 3, Serena e Manuela riterranno strani alcuni atteggiamenti di Filippo e Niko: arriveranno al punto di pensare che i due stiano tramando qualcosa in gran segreto. Tuttavia, Niko e Filippo, in realtà, saranno impegnati nell’organizzazione della proposta di matrimonio che Niko farà a Manuela. Nel frattempo, Marina architetterà un piano per sbarazzarsi di Gennaro Gagliotti, coinvolgendo Antonietta.

Spazio anche alle vicende di Mariella, che tornerà dalle vacanze.

Serena e Manuela guardano Niko e Filippo con sospetto

Filippo e Niko avranno un atteggiamento alquanto strano, che insospettirà le rispettive compagne. Serena e Manuela, infatti, noteranno movimenti sospetti nel consorte e nel fidanzato, al punto da confrontarsi sulle loro sensazioni. Le sorelle Cirillo saranno concordi nel ritenere che i due stiano tramando qualcosa alle loro spalle, nascondendo la verità su qualcosa a loro ignoto. Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso il 29 agosto rivelano che, effettivamente, Filippo e Niko staranno organizzando un evento importante: la proposta di matrimonio che Niko vorrà fare a Manuela.

Antonietta deve registrare Gennaro

Nel frattempo, continueranno a essere trattate le vicende di Gennaro Gagliotti. Marina Giordano, stanca dell’ingombrante presenza dell’imprenditore ai Cantieri Flegrei Palladini, architetterà un modo per sbarazzarsi definitivamente dell’amministratore delegato dell’azienda navale. Marina chiederà, quindi, ad Antonietta di registrare le parole di Gennaro per raccogliere dal consorte una dichiarazione compromettente. Marina, infatti, vorrà avere la prova del coinvolgimento di Gagliotti nell’omicidio di Assane. Tuttavia, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che le cose non andranno come previsto. Non è stato chiarito, però, cosa accadrà durante la puntata.

Mariella, invece, rientrerà a Napoli dopo aver trascorso le vacanze con Sasà. Ad attenderla al suo rientro in città ci sarà l'ex marito Guido, che vorrà parlare di quanto accaduto fra loro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha baciato Rosa

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano ha baciato Rosa, lasciando quest’ultima turbata. Clara, intanto, vedendo l’amica scossa, le ha chiesto spiegazioni e, una volta saputa la verità, le ha consigliato di non pensare più a Damiano e di partire per le vacanze con Pino. Nel frattempo, Viola è andata a Milano con Eugenio, mentre Michele non ha smesso di pensare a quanto accaduto ad Agata, ritenendo plausibile che a investirla sia stato Gagliotti.